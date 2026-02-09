Încă un caz de dopaj în fotbalul românesc! Atacantul a fost depistat pozitiv de ANAD și i-a fost deja suspendat contractul

ADVERTISEMENT

După ce relativ recent s-a întâmplat cu Cosmin Matei, acum un caz de dopaj s-a petrecut în fotbalul românesc. Atacantul sârb Milos Zukanovic de la ASA Tg. Mureș din Liga 2, în vârstă de 30 de ani, a fost depistat pozitiv la metiltestosteron. Proba respectivă a fost recoltată la finalul unui meci câștigat de formația sa pe teren propriu cu scorul de 4-0 în fața lui Poli Iași pe data de 10 noiembrie 2025, în cadrul etapei cu numărul 13 din divizia secundă.

ANAD l-a depistat pozitiv pe Milos Zukanovic de la ASA Tg. Mureș la metiltestosteron

Pe data de 21 ianuarie 2026, a informat clubul cu privire la această chestiune, concluzia fiind următoarea: „evidențiază administrarea substanței interzise metiltestosteron. Substanța identificată este una nespecifică, interzisă permanent (în competiție sau în afara competiției) care face parte din din Clasa S1, a agenților anabolici androgeni”.

Cei de la ASA Tg. Mureș au luat act de această situație și au decis deja să îi suspende temporar contractul lui Zukanovic, până se va putea stabili exact dacă el se face vinovat sau a fost doar un accident nefericit.

Clubul i-a suspendat temporar contractul atacantului sârb

„Noi am primit înștiințarea de la ANAD în aceeași zi a emiterii ei, pe 21 ianuarie 2026, și imediat i-am suspendat temporar contractul lui Zukanovic.

Din acea zi el nu a mai fost la echipă, nu s-a mai antrenat cu noi. Mai mult nu știm, unde e sau ce face acum. El venise de de Unirea Ungheni și a trecut la noi când s-a făcut fuziunea din vara trecută. Avea contract până pe 30 iunie 2026. Acum așteptăm să vedem dacă clubul va fi solicitat să dea explicații către ANAD sau alte instituții.

Până acum nu am primit nimic, nici de la ANAD, nici de la LPF sau FRF, referitor la implicarea clubului în acest caz. Dar la noi nu există așa ceva, avem dovezi, cu tot ce s-a administrat jucătorilor și nu li s-a dat niciodată nimic interzis. Dacă vom fi solicitați, ne vom conforma.

Zukanovic a mai jucat și în restul meciurilor, de până la finalul anului 2025, fiindcă nu am avut nicio suspiciune. Iar adresa de la ANAD a venit abia în ianuarie. Am avut o discuție cu el, dar a fost una privată și nu vă pot oferi amănunte. Iar la audierea aceea din 27 ianuarie s-a prezentat singur, clubul n-a avut acces.

La acea partidă cu Poli Iași a mai fost testat și un alt jucător de la noi, Antonio Cruceru. Iar el nu a avut nicio problemă. Așteptăm și noi să vedem cum se va soluționa această situație”, a spus Liviu Muruțan, președintele clubului, potrivit

Ce este metiltestosteronul și de ce este interzis

Metiltestosteronul este, potrivit : „steroid androgenic sintetic, derivat din testosteron. Acesta este utilizat în principal în tratamentul deficienței de testosteron la bărbați și în tratamentul anumitor afecțiuni medicale la femei”.

Motivul pentru care această substanță se află pe lista celor interzise de către (Agenția Mondială Anti Doping) este reprezentat de faptul că folosirea ei este asociată frecvent cu o creștere excesivă a masei musculare, chestiune care bineînțeles că ar putea influența în mod neregulamentar performanțele sportive.