Sport

Încă un scandal de pariuri zguduie fotbalul românesc! Patru jucători au fost suspendați de FRF

Fotbalul românesc este zguduit de un nou scandal de pariuri. Patru jucători au fost suspendați și amendați de FRF în cadrul unei anchete deschise în luna martie.
Traian Terzian
11.05.2026 | 23:51
Inca un scandal de pariuri zguduie fotbalul romanesc Patru jucatori au fost suspendati de FRF
ULTIMA ORĂ
Patru jucători au fost suspendați pentru implicare la pariuri. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

La nici trei luni de la scandalul uriaș care a vizat formația CS Păulești din Liga 3, un alt caz a ieșit la suprafață. Patru jucători ai unei echipe din Liga 2 au primit suspendări pentru implicarea în pariuri.

Patru jucători au fost suspendați pentru implicare la pariuri

Comisia de Disciplină și Etică a FRF a decis suspendarea și amendarea a patru jucători de la Olimpia Satu Mare, formație care a retrogradat matematic în Liga 3, în urma unei sesizări privind posibile încălcări ale regulamentelor de integritate sportivă.

ADVERTISEMENT

Cei patru fotbaliști sunt căpitanul Cătălin Oanea, mijlocașul Alin Văsălie, atacantul Marius Hosu, care au jucat până în ultima etapă din play-out, și Alexandru Sabău, fost jucător la CSA Steaua, care nu se mai află în lotul Olimpiei din luna februarie.

”În temeiul art. 60 bis lit. b coroborat cu art. 60.1 pct. 2 din RD al FRF, sancționarea pârâtului cu suspendarea pentru 2 (două) luni și penalitate sportivă de 10.000 lei”, se arată în hotărârea publicată pe site-ul oficial al FRF pentru fiecare dintre cei patru jucători.

ADVERTISEMENT
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
Digi24.ro
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu

Anchetă complexă în cazul CS Păulești

În urmă cu mai puțin de trei luni, fotbalul românesc a lovit de un alt scandal de proporții. Poliția a făcut percheziții în București și în alte șase județe din țară, într-un dosar care a vizat formația CS Păulești din Liga 3 și în care au fost audiate 21 de persoane.

ADVERTISEMENT
”Furie la nivel mondial” după gestul făcut de româncele care au scris istorie...
Digisport.ro
”Furie la nivel mondial” după gestul făcut de româncele care au scris istorie la Londra! ”E podium? Incredibil”

Printre cei care au fost săltați de mascați s-au aflat patronul echipei Claudiu Blaga, prietenul acestuia  Alexandru Cristescu, dar și Gabi Matei, fostul jucător de la FCSB, împreună cu coechipierul Marius Sanda. Toți cei patru au fost reținuți pentru 24 de ore.

ADVERTISEMENT

Apoi, anchetatorii au mărit perioada de reținere la 30 zile pentru Blaga și Cristescu. Însă, la finalul lunii martie, aceștia au fost eliberați, dar au fost plasați în arest la domiciliu, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Anamaria Prodan, mesaj puternic pentru cei care îi cunosc valoarea: ”Încăpățânarea nu este...
Fanatik
Anamaria Prodan, mesaj puternic pentru cei care îi cunosc valoarea: ”Încăpățânarea nu este un defect”
Iubita fotbalistului de la Universitatea Craiova i-a dat, nervoasă, mesaj antrenorului: „De ce...
Fanatik
Iubita fotbalistului de la Universitatea Craiova i-a dat, nervoasă, mesaj antrenorului: „De ce nu-l bagi pe teren?”
Play-out SuperLiga, live blog etapa 8. FCSB – Unirea Slobozia 0-0. Remiză albă...
Fanatik
Play-out SuperLiga, live blog etapa 8. FCSB – Unirea Slobozia 0-0. Remiză albă pe Ghencea. Cum arată clasamentul
Tags:
Urmăreşte exclusivităţile Fanatik.ro din sport pe Google!
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Totul pentru transferul la FCSB! A început să plângă în fața patronului: 'Vreau...
iamsport.ro
Totul pentru transferul la FCSB! A început să plângă în fața patronului: 'Vreau și eu!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!