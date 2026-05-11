Încă un scandal de pariuri zguduie fotbalul românesc! Patru jucători au fost suspendați de FRF

ADVERTISEMENT

La nici trei luni de la scandalul uriaș care a vizat formația CS Păulești din Liga 3, un alt caz a ieșit la suprafață. Patru jucători ai unei echipe din Liga 2 au primit suspendări pentru implicarea în pariuri.

Patru jucători au fost suspendați pentru implicare la pariuri

Comisia de Disciplină și Etică a FRF a decis suspendarea și amendarea a patru jucători de la Olimpia Satu Mare, formație care , în urma unei sesizări privind posibile încălcări ale regulamentelor de integritate sportivă.

ADVERTISEMENT

Cei patru fotbaliști sunt căpitanul Cătălin Oanea, mijlocașul Alin Văsălie, atacantul Marius Hosu, care au jucat până în ultima etapă din play-out, și Alexandru Sabău, fost jucător la CSA Steaua, care nu se mai află în lotul Olimpiei din luna februarie.

”În temeiul art. 60 bis lit. b coroborat cu art. 60.1 pct. 2 din RD al FRF, sancționarea pârâtului cu suspendarea pentru 2 (două) luni și penalitate sportivă de 10.000 lei”, se arată în hotărârea publicată pe al FRF pentru fiecare dintre cei patru jucători.

ADVERTISEMENT

Anchetă complexă în cazul CS Păulești

În urmă cu mai puțin de trei luni, fotbalul românesc a lovit de un alt scandal de proporții. și în alte șase județe din țară, într-un dosar care a vizat formația CS Păulești din Liga 3 și în care au fost audiate 21 de persoane.

ADVERTISEMENT

Printre cei care au fost săltați de mascați s-au aflat patronul echipei Claudiu Blaga, prietenul acestuia Alexandru Cristescu, dar și Gabi Matei, fostul jucător de la FCSB, împreună cu coechipierul Marius Sanda. .

ADVERTISEMENT

Apoi, anchetatorii au mărit perioada de reținere la 30 zile pentru Blaga și Cristescu. Însă, la finalul lunii martie, aceștia au fost eliberați, dar , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.