Scandal de proporții la un club important din Europa! Starul echipei a fost scos din lot după ce a atacat un membru al staff-ului tehnic cu extinctorul

Pierre-Emerick Aubameyang, atacantul în vârstă de 36 de ani al celor de la Olympique Marseille, a fost exclus din lotul echipei lui Habib Beye pentru duelul de campionat cu Le Havre. Motivul nu a fost reprezentat de o accidentare sau de o suspendare, ci de o sancțiune disciplinară, asta după ce fotbalistul gabonez l-a atacat cu extinctorul pe Bob Tahri, un membru al staff-ului tehnic.

Aubameyang, exclus din lotul lui Marseille după ce a atacat un membru al staff-ului cu extinctorul!

Antrenamentul oficial al celor de la Marseille premergător meciului cu Le Havre din Ligue 1 a fost marcat de un incident mai rar întâlnit în lumea fotbalului, iar protagonistul a fost nimeni altul decât excentricul Pierre Emerick Aubameyang. Acesta l-a atacat cu un extinctor pe Bob Tahri, iar drept pedeapsă, clubul l-a exclus pe gabonez din lotul care va da piept cu Le Havre duminică, de la ora 22:00.

Gestul făcut de Aubameyang nu a fost însă unul ghidat de supărare sau frustrare. Conform celor de la L’Equipe, gabonezul a încercat să facă o glumă pentru a mai detensiona atmosfera din cadrul echipei, care traversează o formă foarte proastă în acest final de sezon și care riscă să rateze participarea în cupele europene în viitoarea stagiune. Această glumă nu a fost însă deloc bine recepționată de Tahri, ale cărui bunuri personale au fost serios deteriorate în urma contactului cu lichidul din stingător. Prin urmare, reprezentanții clubului de pe Velodrome au fost înștiințați imediat. Aubameyang și-a cerut scuze, dar chiar și așa, pedeapsa a rămas în picioare.

Marseille riscă să rateze participarea în cupele europene!

După plecarea lui , cei de la Marseille s-au prăbușit și mai tare în Ligue 1. În momentul de față, formația pregătită de Habib Beye se află pe locul 7 în clasamentul din Franța, o poziție care nu asigură prezența în cupele europene în stagiunea următoare. Tocmai de aceea, clubul a organizat un cantonament de urgență înaintea meciului cu Le Havre, iar incidentul cu Aubameyang s-a petrecut chiar în cadrul respectivei acțiuni.

Totuși, nimic nu este încă pierdut pentru OM. Dacă va câștiga ultimele două meciuri de campionat, clubul de pe Stade Velodrome ar putea obține chiar și un loc de , însă acest lucru va fi posibil doar dacă jocul rezultatelor va fi de partea elevilor lui Beye. De asemenea, și dacă va termina pe 7, Marseille poate totuși să participe în Conference League, asta în cazul în care Lens (locul 2 în Ligue 1) va câștiga finala Cupei Franței în fața celor de la Nice (locul 15).