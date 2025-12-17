Sport

Încă un scandal înainte de Cupa Mondială! Se cere excluderea unei echipe: „FIFA a fost înșelată!”

O echipă care ar urma să participe la barajul pentru Cupa Mondială ar putea fi exclusă de către FIFA după o plângere depusă în ultimele zile la forul mondial.
Bogdan Mariș
17.12.2025 | 09:30
O echipă calificată la barajul pentru Cupa Mondială ar putea fi exclusă. FOTO: Hepta
Federația Nigeriană de Fotbal a depus o plângere oficială la FIFA cu privire la naționala din Republica Democratică Congo, care ar fi folosit jucători neeligibili pe parcursul campaniei de calificare, inclusiv în finala barajului din Africa, câștigată la penalty-uri contra Nigeriei.

Se cere excluderea unei echipe de la barajul pentru Cupa Mondială

Naționala din R.D. Congo a terminat pe locul 2 în grupa B a preliminariilor africane pentru Cupa Mondială și a avansat în play-off-ul din această zonă, unde a reușit să învingă Camerunul și Nigeria pentru a obține calificarea la barajul intercontinental. Prezența echipei la barajul din martie este pusă în pericol însă, după ce Federația Nigeriană a depus o plângere la FIFA.

„FIFA a fost înșelată să valideze acei jucători pentru că nu este responsabilitatea FIFA să interpreteze sau să aplice legi naționale privind cetățenia. Legea din R.D. Congo nu permite dublă cetățenie, dar unii dintre jucători ar deține dublă cetățenie”, a transmis secretarul general al NFF, Dr. Mohammed Sanusi, conform africatopsports.com.

Plângerea s-ar referi la nu mai puțin de 9 jucători din naționala RD Congo, care nu ar fi îndeplinit condițiile legale și administrative pentru a reprezenta echipa națională. Rămâne de văzut ce decizie va lua FIFA în acest sens, ținând cont de faptul că barajele sunt programate în luna martie. O altă țară prezentă la barajul intercontinental, Surinam, ar putea fi la rândul său exclusă.

Pe cine ar întâlni RD Congo la baraj

În cazul în care nu va fi exclusă de FIFA, RD Congo ar fi direct calificată în finala barajului intercontinental 1, unde ar întâlni învingătoarea din disputa Noua Caledonie – Jamaica. În cazul în care ar obține calificarea la turneul final, naționala africană ar face parte din grupa K, alături de Portugalia, Columbia și Uzbekistan.

Ultima participare a Republicii Democratice Congo la Cupa Mondială a fost la ediția din 1974, când țara încă purta numele de Zair. Atunci, africanii au făcut parte din grupa 2, fiind învinși în toate partidele: 0-2 cu Scoția, un istoric 0-9 cu Iugoslavia și 0-3 cu Brazilia.

