Încă un scandal la Real Madrid! Cine este „sifonul” din vestiar care îi raportează tot lui Arbeloa

Vinicius Junior este acuzat de presa spaniolă că îi raportează lui Arbeloa toate conflictele din vestiarul lui Real Madrid. Scandalul a explodat înaintea duelului cu Barcelona.
Alex Bodnariu
08.05.2026 | 15:30
Vinicius Junior, acuzat că își trădează colegii! Ce îi raportează lui Arbeloa
Vestiarul lui Real Madrid a explodat în ultimele zile. În presa spaniolă au apărut o serie de scandaluri fără precedent înaintea duelului cu Barcelona. Jurnaliștii iberici au aflat și cine ar fi jucătorul care îi raportează toate incidentele antrenorului Álvaro Arbeloa.

Vestiarul lui Real Madrid a explodat! Bătaie jucători!

Tensiunile au escaladat rapid: antrenorul Álvaro Arbeloa a intrat într-un conflict deschis cu Dani Ceballos, Kylian Mbappé s-a distanțat de restul vestiarului și ar fi pierdut lupta pentru influență în fața lui Vinicius Junior, iar fanii au lansat inclusiv o petiție pentru îndepărtarea francezului de la echipă. Cotidianul Mundo Deportivo a descris vestiarul „galacticilor” drept „un butoi cu pulbere”.

Miercuri, 6 mai, căpitanul Federico Valverde și mijlocașul Aurélien Tchouaméni s-au certat violent la antrenament, după o fază de joc și un fault care au declanșat un schimb de replici extrem de tensionat la Valdebebas. Valverde l-a acuzat pe Tchouaméni că ar fi divulgat presei detalii despre conflict, iar francezul, sătul de acuzațiile repetate, ar fi trecut la fapte o zi mai târziu. Joi, Tchouaméni l-ar fi lovit pe Valverde, care a avut nevoie de îngrijiri medicale. Acesta s-a ales cu o tăietură în urma confruntării, iar medicii i-au aplicat mai multe copci.

Bătaia dintre Valverde și Tchouaméni nu a fost singurul episod tensionat. Fundașul Antonio Rüdiger a avut și el un conflict cu colegul său Álvaro Carreras, în urma căruia germanul i-ar fi aplicat o palmă spaniolului. Totodată, cel puțin șase jucători ai Realului nu ar mai avea o relație funcțională cu Arbeloa: Dani Carvajal, Dani Ceballos, Raúl Asencio și Álvaro Carreras, plus alți doi fotbaliști ale căror identități nu au fost dezvăluite.

În mijlocul acestui haos, presa spaniolă îl indică pe Vinicius Junior drept principalul „sifon” al vestiarului. Brazilianul ar fi jucătorul care îi raportează lui Arbeloa toate problemele și conflictele dintre colegi, profitând de relația privilegiată pe care o are cu antrenorul. De altfel, de când a preluat echipa, primul gest important al lui Arbeloa ar fi fost să îl transforme pe Vinicius într-un om de neînlocuit în primul unsprezece.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
