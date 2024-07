Un nou serial românesc a aterizat pe Netflix și o include printre actori pe Kira Hagi, fiica lui Gheorghe Hagi. Dacă te întrebi când poți începe să te uiți la el, ai toate detaliile mai jos.

Încă un serial românesc intră pe Netflix. În el joacă și Kira, fiica lui Gheorghe Hagi

Este vorba despre „Lia – soţia soţului meu”. Serialul românesc realizat de Ruxandra Ion pentru Antena 1 va fi dispoibil începând cu data de 7 august.

ADVERTISEMENT

Lia a debutat la Antena 1 în ianuarie 2022 și a prins rapid avânt. Acum, serialul se pregătește pentru sezonul patru, care va fi și ultimul. Noile episoade vor începe să fie difuzate la Antena 1 în această toamnă, așa că fii cu ochii pe televizor dacă ești un fan al seriei!

„Nu ȋmi vine să cred că se fac deja doi ani de când am pornit această poveste frumoasă numită Lia. Însă orice poveste trebuie să aibă şi un final! Deşi atunci când am pornit la drum cu acest proiect am creionat trei sezoane, când am văzut cu toţii cum a fost primit, ni s-a cerut şi un al patrulea sezon”, spunea Ruxandra Ion, potrivit

ADVERTISEMENT

Producţia Lia este adaptată după drama turcească „Asla Vazgecmen” („Niciodată nu renunţ”), difuzată în Turcia în anul 2015, dar și în România pe postul Happy Channel.

Primele sezoane din serialul românesc „Lia – soţia soţului meu” intră pe Netflix

Serialul „Lia – soția soțului meu” a captat atenția multora cu intrigile sale și personajele complexe. Toată lumea așteaptă cu sufletul la gură să vadă ce se va întâmpla în finalul poveștii dintre Lia și Petru, interpretați de Ana Bodea

ADVERTISEMENT

Pe data de 7 august 2024, primele trei sezoane din serialul românesc vor fi disponibil pe cunoscuta platformă de streaming.

În distribuţia serialului Lia se află și Kira Hagi, fiica lui Gheorghe Hagi. Actrița o joacă pe Mira Bădescu, o tânără şi talentată avocată, fiica tatălui lui Alice (Ioana Blaj).

ADVERTISEMENT

Kira Hagi, fiica legendarului fotbalist Gheorghe Hagi, a urmat studii de actorie la New York Film Academy. Acolo a obținut o diplomă în Acting for Film. După această experiență internațională, a continuat să-și dezvolte abilitățile de actorie și la Londra, aprofundându-și cunoștințele și tehnica.

În distribuția producției se regăsesc nume cunoscute precum Ioana Blaj, Andrei Voicu, Ilinca Goia, Doiniţa Oancea, Alexandru Ion, Oana Zara, Kira Hagi, Vlad Gherman, Carmen Ionescu, Bebe Cotimanis, Mara Oprea.