Încă un sportiv a murit într-un accident de circulație. A jucat timp de 8 ani pentru PSG

La 24 de ore după ce fostul portar de fotbal Alexander Manninger și-a pierdut viața într-un accident de circulație, o nouă tragedie a a avut loc. Un alt sportiv a murit după ce a fost implicat într-un incident auto.
Clubul PSG a anunțat pe rețelele de socializare că tânărul handbalist american Samuel Coriat, care a jucat timp de 8 ani pentru formația franceză, și-a pierdut viața în urma unui accident rutier, fără a oferi mai multe informații.
”Cu mare tristețe am aflat de moartea lui Samuel Coriat, după un accident rutier. Fostul internațional american de juniori a purtat culorile clubului din 2014 până în 2022. Cele mai profunde gânduri ale noastre se îndreaptă către familia sa, rudele și toți cei care l-au cunoscut”, se arată într-un mesaj al grupării franceze.
Samuel Coriat și-a făcut junioratul la PSG și chiar a fost promovat la prima echipă, însă nu a reușit să se impună și în cele din urmă a ajuns la echipa italiană Polisportiva Ferrari. El a făcut parte din lotul naționalei SUA la Mondialul U19 din 2023.
Cu doar o zi în urmă, fostul portar Alexander Manninger și-a găsit sfârșitul într-un tragic accident rutier, la vârsta de 48 de ani. Fostul internațional austriac a murit după ce mașina în care se afla a fost izbită puternic de tren în localitatea Nussdorf am Haunsberg.
Manninger a avut o carieră impresionantă în care a evoluat pentru echipe importante precum Arsenal, Fiorentina, Torino, Bologna, Brescia, Siena, Udinese, Juventus, Augsburg și Liverpool.
Chiar înainte de Paște, un tânăr fotbalist de doar 14 ani, legitimat la Ripensia Timișoara, a decedat alături de tatăl său, în urma unui accident rutier. Ianis Sîrbu era elev în clasa a VI-a la Școala Gimnazială Nr. 30 din Timișoara.
”Clubul nostru traversează un moment de profundă tristețe. Am aflat cu durere despre tragedia în urma căreia unul dintre copiii academiei noastre, Ianis Sîrbu care recent a împlinit 14 ani, și-a pierdut viața alături de tatăl său, in urma unui accident rutier petrecut în seara de 10 aprilie.
În astfel de clipe, cuvintele sunt prea puține pentru a descrie suferința. Suntem alături de familia îndurerată, de colegii de echipă și de antrenorul său, Rafael Prodana, greu încercați de această pierdere. Întreaga suflare ripensistă este unită în gând și în rugăciune. Nu te vom uita niciodată. Dumnezeu să-i odihnească în pace!”, a anunțat Ripensia Timișoara.