Încă un stadion nou într-un oraș din România! Arena va fi ridicată chiar în locul celei vechi

ADVERTISEMENT

Chiar dacă în prezent nu are o echipă care evoluează nici măcar la Liga a II-a, Consiliul Județean Suceava plănuiește să construiască un nou stadion, în locul celui vechi. Președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan (34 de ani), a transmis primăriei că dorește să preia stadionul Areni de la municipalitate, iar în locul său să ridice o arenă modernă.

Plan mare pentru stadionul Areni! Gheorghe Șoldan vrea să ridice un stadion modern la Suceava

În ultima perioadă, tot mai multe orașe au început demersurile pentru stadioane noi, printre care Pitești, Oradea, Hunedoara, Constanța și multe altele. Gheorghe Șoldan, președintele Consiliului Județean Suceava dorește să ridice o astfel de arenă și în Moldova, la Suceava, în locul stadionului Areni.

ADVERTISEMENT

Conform , Primăria Suceava a primit o cerere din partea Consiliului Județean prin care solicită preluarea în mod oficial a stadionului în ciuda faptului că pe vechiul stadion evoluează doar două echipe de Liga a III-a, Cetatea Suceava și Șoimii Gura Humorului. Investiția pentru un nou stadion ar fi realizată cu fonduri de la bugetul CJ Suceava.

Stadionul Areni a fost plin la retragerea lui Dorin Goian

Ultima dată când stadionul Areni, din Suceava, a fost plin ochi, a fost la meciul de retragere a lui Droin Goian. Fostul fotbalist al lui FCSB a organizat acest eveniment emoționant la mulți ani după retragerea sa din fotbal, însă în cele din urmă a adus mai multe vedete pe stadionul din Suceava, dar și o bună parte din „UEFAntastici”, pentru un meci caritabil.

ADVERTISEMENT

Evenimentul a avut loc pe 24 iunie, 2025, iar „Renunțasem la idee, numai că apropiații mei au insistat să fac acest meci. Am vrut să ofer și ceva comunității pentru că Suceava a dispărut de pe harta fotbalului românesc. Sucevenii nu au avut niciodată șansa să vadă atâția jucători mari pe teren. Puteam să îl fac fără probleme la București și era și mai simplu cu transportul și toată logistica.

ADVERTISEMENT

Toți banii vor fi donați către o cauză. Am vreo 2-3 cauze sociale, dar în primă fază aș vrea să contribuim măcar pentru Spitalul Județean din Suceava. Au nevoie de un aparat special pentru pacienții foarte, foarte bolnavi și am înțeles că există doar 2-3 în toată țara. Mi-a făcut această propunere o campanie din Suceava care se ocupă de asta și am acceptat imediat pentru că e pentru comunitatea din orașul meu natal”, a explicat Dorin Goian, la acea vreme, pentru FANATIK.