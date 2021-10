Încă un tânăr cu origini românești ratat de FRF. Ce națională a ales Suf Podgoreanu

Federația Română de Fotbal pare să-și fi făcut un obicei din ratarea tinerilor cu origini românești. După Karim Adeyemi, care a preferat să evolueze alături de Thomas Muller. Antonio Rudiger, Joshua Kimmich, Serge Gnabry și toate celelalte staruri ale Germaniei, a venit rândul lui să reteze orice speranță de a-l vedea vreodată jucând sub „tricolor”.

Născut în 2002, la fel ca noua vedetă a „Panzerelor”, acesta evoluează atât ca vârf împins, cât și pe post de mijlocaș lateral, are o statură impresionantă -1,95 metri – și tocmai a debutat pentru naționala Israelului. Selecționerul Willibald Ruttensteiner l-a introdus chiar pe finalul meciului câștigat luni, pe teren propriu, scor 2-1, în fața Moldovei.

În vara anului trecut, pe când tânărul fotbalist era legitimat la Maccabi Haifa, presa din „Țara Sfântă” anunța că reprezentanții FRF l-au contactat pentru a-l convinge să aleagă România. În plus, tatăl său – un bucureștean stabilit în Hadera, un orășel situat în apropiere de Haifa, a făcut toate demersurile necesare pentru redobândirea cetățeniei române.

FRF a ratat încă un tânăr cu origini românești. Suf Podgoreanu evoluează pentru naționala Israelului

„Chiar dacă e foarte înalt (aproape 1.95 metri), Podgoreanu este un atacant foarte tehnic şi rapid. Preferă să joace ca vârf împins, dar se poate muta în mod natural şi pe extreme (în special pe partea stângă pentru a-şi putea folosi piciorul drept).

În sezonul trecut, a dat 18 goluri pentru echipa U19 a lui Maccabi, iar reuşitele sale i-au adus promovarea la prima echipă. Podgoreanu a fost luat de Roma, club care l-a monitorizat atent în ultimele luni, înainte de a trece la acţiune”, a scris jurnalistul italian Antonio Pedulla, despre Suf Podgoreanu, în timp ce l-a comparat cu Edin Dzeko.

Karim Adeyemi a ales Germania în detrimentul României și poate ajunge la Liverpool

Este doar unul din lunga serie de jucători talentați pe care FRF nu i-a putut convinge să îmbrace tricoul echipei naționale, deși au origini românești. Lista îl cuprinde și pe , nimeni altul decât puștiul-minune ajuns, grație celor 8 goluri înscrise în actuala stagiune pentru RB Salzburg, .

Pentru că are forță, viteză și, nu în ultimul rând, poate evolua pe orice post din compartimentul ofensiv, Jurgen Klopp îl vede drept înlocuitorul ideal al brazilianului Roberto Firmino. Nu îi va fi, însă, deloc ușor să-l transfere la Liverpool, fiindcă austriecii i-au fixat un preț uriaș: 35 de milioane de euro.

Într-un interviu acordat recent, Mircea Lucescu i-a „urecheat” pe oficialii de la Casa Fotbalului pentru ratarea atacantului care are mamă româncă și tată nigerian. „Poate ne lipsește ăla mic, nigerianul român. Dacă eram mai rapizi poate îl aveam în echipa noastră”, a declarat tehnicianul lui Dinamo Kiev.

Lui Mălin Iordache i-au cerut să-și plătească biletele de avion: „M-am simțit luat la mișto”

Până în 2014, când o accidentare dureroasă l-a obligat să-și pună capăt carierei, deși avea doar 19 ani, Mălin Iordache evolua pentru formația secundă a olandezilor de la Twente – remarcat de legendarul Patrick Kluivert – și era comparat cu Cosmin Contra. Își dorea să îmbrace tricoul echipei naționale a României, dar Federația, condusă pe atunci de Mircea Sandu, nu a părut deloc interesată să-l convoace. Ba chiar i-a cerut să-și plătească biletele de avion pentru a ajunge la Mogoșoaia, unde se desfășura o acțiune a micilor „tricolori”.

„Există un om care lucrează pentru FRF care m-a propus acolo. Nu vreau să dau nume, dar și-a făcut treaba, a vrut să mă ajute. A făcut tot posibilul ca FRF să mă vadă. Doar că răspunsul Federației a fost unul ciudat.

Mi-a transmis că mă cheamă, dar să-mi plătesc eu biletele de avion pentru a ajunge la Mogoșoaia. Nu aveam cum să fac chestia asta, nu că nu-mi permiteam, dar părinții mei și impresarul mi-au spus din start să nu accept.

Ulterior, a sunat cineva din cadrul Federației la Twente, iar răspunsul celor de acolo, știind ce s-a întâmplat, a fost că ‘nu există niciun Mălin Iordache care să activeze la noi’.

Am avut câteva acțiuni la reprezentativele Olandei înainte să fiu chemat de FRF. Apoi am fost chemat și la alte acțiuni. Șase sau opt acțiuni au fost în total. A fost și un turneu între districtele din Olanda, sunt foarte mândru că am participat la aceste acțiuni, că nu e chiar atât de simplu să ajungi acolo.

Eram foarte mândru de mine că doar prin muncă am ajuns acolo, n-am depins de nimeni. M-am simțit luat la mișto de FRF când mi s-a spus să-mi plătesc biletele de avion.

Nici nu știu cine era șef la Federație atunci, era în 2012-2013. Nu prea urmăream fotbalul din România. Erau doar două echipe pe care le urmăream: Dinamo, că sunt fan înfocat al clubului, și Petrolul pentru că fanii lor erau împrieteniți cu cei de la Vitesse”, a mărturisit Mălin Iordache, pentru .