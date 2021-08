Încă un transfer la Rapid. Fostul antrenor l-a dat de gol: „E un jucător cu calități foarte bune”

Imediat după meciul câștigat, scor 2-0, în fața celor de la FC Botoșani, Daniel Niculae a promis că Rapidul va mai primi întăriri până spre sfârșitul perioadei de mercato (n.r. 6 septembrie). Și s-a ținut de cuvânt, pentru că în Giulești urmează să ajungă unul dintre cei mai curtați jucători din lotul Astrei Giurgiu. L-a dat de gol chiar fostul său antrenor, Eugen Neagoe.

Vorbim despre (22 de ani), care nu doar că a avut 33 de apariții în stagiunea precedentă, dar a reușit să-și treacă în cont trei goluri și tot atâtea pase decisive. Pentru semnătura acestuia, alb-vișiniii s-au „duelat” cu alte trei echipe din primul eșalon: Universitatea Craiova, FC Botoșani și UTA Arad.

Albert Stahl, la un pas de Rapid. Fostul său antrenor a făcut anunțul

„Din ce am înțeles, Stahl va pleca la Rapid. El e un jucător cu calități foarte bune, e jucător de viteză, de piciorul drept. Dă randament mai bun în partea dreaptă”, a declarat Eugen Neagoe la .

Albert Stahl ar fi cel de-al zecelea transfer efectuat de Rapid în această vară, după Cristian Săpunaru, Alexandru Albu, Claudiu Belu-Iordache, Junior Morais, Dragoș Grigore, Ljuban Crepulja, Nicolae Carnat, Romario Moise și Younes Bnou Marzouk.

Și un fundaș de la Poli Iași a intrat în vizorul giuleștenilor

Pe lângă mijlocașul de 22 de ani, sub comanda lui Mihai Iosif ar putea ajunge – până la finalul perioadei de mercato – și fundașul dreapta Răzvan Onea. Potrivit , deși solicită 200.000 de euro în schimbul său, l-ar putea ceda și pentru 150.000, dacă Rapidul ar fi de acord să trimită un jucător în Copou.

„Nu am primit nicio ofertă oficială pentru jucătorul Răzvan Onea. Obiectivul nostru principal este să ne păstrăm jucătorii de valoare și să construim o echipă nouă la Iași, cu care să atacăm promovarea!

Dacă însă pe adresa clubului va veni o ofertă satisfăcătoare din punct de vedere financiar pentru noi și pentru jucător, abia atunci ne vom așeza la masa tratativelor.

Până atunci însă, Răzvan este un jucător de bază pentru noi, iar gândurile noastre se îndreaptă spre partida de la Timișoara, unde trebuie să obținem primul succes în deplasare din acest sezon”, a declarat Florin Briaur, managerul general al moldovenilor.

Reacția jucătorului: „Nu știu nimic”

Chiar dacă nu știe nimic despre o eventuală ofertă a Rapidului pe numele său, Răzvan Onea nu ascunde că și-ar dori să evolueze în elita fotbalului românesc. Ar fi putut face acest pas chiar mai devreme, dar transferul la Farul Constanța, unde era dorit insistent de Gică Hagi nu s-a mai concretizat.

„Nu știu nimic(n.r. despre interesul Rapidului), doar ce am citit și eu în presă. Nu știu dacă e ceva concret, dacă este vreo ofertă. Dacă o să știu, o să comunic atunci. Dacă într-adevăr există interes pentru mine, înseamnă că în aceste etape mi-am făcut cât de cât bine treaba, că am avut meciuri destul de reușite și prin evoluțiile mele de acum și din sezonul trecut am reușit să prezint un interes pentru echipele din Liga 1. Nu știu ce va fi, dacă va fi vreo ofertă rămâne de văzut.

M-a afectat la început (n.r. că nu a mai ajuns la Farul), dar m-am obișnuit cu ideea. Știam că dacă rămân aici, dacă vreau să mai plec cândva, trebuie să fiu sută la sută conectat la Iași, să-mi fac treaba.

Să dau totul pentru echipă, să câștigăm, pentru că până la urmă rezultatele echipei fac să iasă în evidență și jucătorul, individual. Nu poți ieși în evidență dacă echipa pierde în fiecare meci. Trebuie să fiu concentrat, sunt concentrat la Poli Iași și voi da totul pentru Iași cât o să fiu aici”, a explicat fundașul de 23 de ani al Politehnicii Iași.