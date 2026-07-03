“Încă vorbesc cu el!” Mărturie emoționantă a fotbalistului care a preluat tricoul lui Diogo Jota

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La finalul partidei, în frunte cu Ronaldo, fotbaliștii Portugaliei au adus un nou omagiu fostului lor coleg, Diogo Jota, decedat anul trecut.

Ruben Neves îi scrie mesaje cu Diogo Jota

Diogo Jota și fratele său, Andre Silva, au murit în tragicul accident din 3 iulie 2025, dar amintirea sa este încă vie în lotul Portugaliei. Ruben Neves, cel mai bun prieten al lui, care a fost devastat de vestea morții lui Diogo, a făcut o mărturisire devastatoare.

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„Încă mai vorbesc cu el”, a spus Ruben Neves despre Diogo Jota, care i-a fost coechipier la Porto, Wolverhampton şi naţionala Portugaliei. „Puţini oameni ştiu asta”, a declarat Neves, care poartă tricoul naţional cu numărul 21 al lui Jota la Cupa Mondială.

„Avem un grup de WhatsApp cu Rute (n.r. soția lui Jota) şi Diogo, care există şi acum, şi continuăm să vorbim acolo. De fiecare dată când se întâmplă ceva special, îmi arhivez conversaţiile pe WhatsApp, ca să pot continua să-i trimit mesaje”, a mărturisit el.

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Fotbalistul Portugaliei și-a tatuat numele prietenului dispărut

Neves a ajutat la transportarea sicriului lui Jota în biserică, la doar câteva ore după ce a jucat cu Al Hilal la Cupa Mondială a Cluburilor din Statele Unite. Ulterior, mijlocaşul şi-a făcut un tatuaj pe gamba stângă în care apare îmbrăţişându-l pe Jota, care poartă tricoul cu numărul 21 al naţionalei Portugaliei, pe care scrie „Diogo J”.

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Jota, în vârstă de 28 de ani, se întorcea la Liverpool pentru pregătirea de presezon când maşina sa, un Lamborghini, a ieşit de pe şosea din cauza unei explozii a unui pneu în timp ce depăşea un alt vehicul. El făcea călătoria spre Anglia cu maşina şi feribotul, deoarece medicii îi recomandaseră atacantului, care sărbătorise câştigarea titlului din Premier League cu două luni înainte, să nu călătorească cu avionul, întrucât suferise o intervenţie chirurgicală minoră.

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Portugalia vrea Cupa Mondială pentru Jota

Antrenorul principal al Portugaliei, Roberto Martinez, jucătorii şi staff-ul său, precum şi pentru miile de suporteri ai Portugaliei prezenți în SUA, sunt mereu cu gândul la Diogo Jota.„Diogo este soarele şi lumina noastră”, a spus Martinez, care l-a numit pe Jota jucător onorific „plus-unul” atunci când a anunţat lotul pentru turneul final, în luna mai.

„Vrem să câştigăm Cupa Mondială pentru el. Visul lui Diogo era să joace aici”, a mai spus Martinez, despre fostul fotbalist care adunase 49 de meciuri și 14 goluri la naționala țării sale.

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Fotbaliștii evoluează cu brățări în memoria fostului fotbalist

Jucătorii Portugaliei poartă brăţări speciale în timpul meciurilor, în semn de omagiu pentru Jota. Brăţările, în culorile verde şi roşu ale Portugaliei, sunt un cadou din partea prim-ministrului Luis Montenegro şi poartă numele tuturor membrilor lotului alături de cel al lui Jota.

„S-au asigurat că este o brăţară pe care o putem purta pe teren. Are toate caracteristicile necesare pentru ca noi să putem intra pe teren cu ea, cu numele tuturor jucătorilor, plus numele special al lui Diogo Jota”, a povestit Vitinha.

La primul meci al Portugaliei, de la turneul final, împotriva Republicii Democrate Congo, la Houston, la 17 iunie, părinţii lui Jota, Joaquim şi Isabel, au fost invitaţi şi şi-au şters lacrimile în tribune în timpul unui omagiu emoţionant adus fiilor lor.

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„Să reprezinte Portugalia la acest turneu a fost un vis pe care Diogo l-a împărtăşit cu toţi cei care l-au iubit”, a scris preşedintele FIFA, Gianni Infantino, pe reţelele sociale, după ce s-a întâlnit cu cei doi soţi.

„Visul lui Diogo este încă alături de noi şi el stabileşte standardele, el ne arată calea pe care trebuie să o urmeze această echipă. Fiecare zi este dificilă. Când ne antrenăm, există întotdeauna momente în care Diogo ne revine în memorie. Diogo va fi întotdeauna alături de noi”, a punctat selecționerul Martinez.