Încăierare ca în filme între două grupări rivale, în Brăila. Scandal cu săbii și topoare în mijlocul traficului. Video

Scene de groază în Brăila: două grupări rivale s-au luptat cu săbii și topoare în mijlocul traficului, chiar la orele de vârf.
Mădălina Cristea
20.08.2025 | 12:01
Incaierare ca in filme intre doua grupari rivale in Braila Scandal cu sabii si topoare in mijlocul traficului Video
Reglare de conturi în plină stradă, la Brăila. Două grupări rivale s-au luat la harță cu săbii și topoare. Sursa foto: Colaj Fanatik, Unsplash, Depositphotos

Scandal uriaș într-una dintre cele mai circulate zone din Brăila, în jurul orei 19:45. Două grupări rivale s-au luat la bătaie cu săbii și topoare, fără să mai țină cont de nimic. Poliția a deschis un dosar penal, dar nimeni nu a fost reținut.

Bătaie ca în filme între două grupări rivale, în Brăila

Scandalul a izbucnit marți seară, 19 august 2025, la intersecția Strada Pietății – Calea Călărașilor din municipiul Brăila. Două grupări rivale, despre care există informații că ar avea legături cu lumea interlopă, s-au întâlnit în trafic. În acel moment, conflictul s-a transformat într-o încăierare ca în filme.

Din descrierile martorilor pare că scenele surprinse în plină stradă erau demne de un film de acțiune. Ușile a trei autoturisme s-au deschis simultan, iar mai mulți bărbați au coborât înarmați cu săbii, bâte și topoare.

Aceștia s-au lovit brutal, chiar în mijlocul străzii, în timp ce ceilalți șoferi claxonau disperați, blocați în trafic, iar trecătorii priveau șocați la întreaga scenă. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere și publicate de debraila.ro arată momentul în care indivizii se fugăresc printre mașinile oprite, lovindu-se cu arme albe.

Nu a fost reținută nicio persoană

Conform datelor oficiale, un bărbat de 47 de ani și o femeie de 36 de ani, care se aflau în trafic, ar fi fost agresați cu obiecte contondente. Doar o singură persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportată la spital.

Surprinzător, niciuna dintre persoanele implicate nu a depus nicio plângere la poliție și nici nu a cerut vreun ordin de restricție. Inspectoratul de Poliție Județean Brăila confirmă că până la această oră nu a fost reținută nicio persoană implicată în acest scandal. Cu toate acestea, oamenii legii au deschis un dosar penal pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și lovirea sau alte violențe.

Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
