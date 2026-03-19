Scandal total la Dinamo – Universitatea Craiova: a plouat cu cartonașe! Scandări rasiste la adresa lui Baiaram. Foto

Dinamo – Universitatea Craiova reprezintă meciul vedetă al etapei a doua din play-off-ul SuperLigii. Confruntarea disputată pe Arena Națională are o miză aparte, astfel că tensiunile din teren nu au putut fi stăpânite. Care este motivul pentru care a izbucnit un scandal pe finalul primei reprize a partidei.

Încăierare generală în Dinamo – Universitatea Craiova

Învinse în prima etapă din play-off, atât Dinamo, cât și Universitatea Craiova au plecat cu gândul de a obține toate cele trei puncte puse în joc în înfruntarea din etapa a 2-a din play-off. , astfel că inevitabilul s-a produs: o încăierare generală la finalul primei reprize.

Conflictul a pornit de la faptul că un oficial al Universității Craiova a strigat către Boateng. Aceasta a fost scânteia care a aprins fitilul, astfel că jucătorii ambelor formații au format o încăierare generală. În urma acestui lucru, lui Crețu și Boateng, iar Daniel Tudor, antrenorul cu portarii din tabăra olteană, a fost eliminat.

Bancu, eliminat de Horațiu Feșnic

Apele nu s-au calmat nici după avertismentele oferite de Horațiu Feșnic. Monday Etim a deschis scorul 45+2, însă prima repriză era departe de a se încheia. Deși au marcat, oltenii vor avea o misiune dificilă în actul secund din înfruntarea cu Dinamo. Elevii lui Filipe Coelho vor trebui să se descurce în inferioritate numerică.

Nicușor Bancu a văzut direct cartonașul roșu după un fault asupra lui Sivis. Fundașul de națională a intrat cu talpa din spate, astfel că Horațiu Feșnic l-a eliminat din teren. Tensiunile au continuat, iar Ștefan Baiaram a avut un conflict direct cu Daniel Armstrong. Decarul oltenilor a fost luat cu forța de Romanchuk, asta pentru ca lucrurile să nu degenereze.

Fanii aflați în tribună nu au trecut cu vederea peste cele întâmplate în teren. Persoanele aflate pe Arena Națională au început să aibă derapaje rasiste la adresa lui Ștefan Baiaram. De menționat este că decarul Universității Craiova a fost suspendat după partida din sezonul regular cu Dinamo, la .