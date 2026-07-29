Încasări record! Câţi bani a făcut U Craiova după primul sold-out complet din istorie: 30.000 de bilete vândute cu Levski. Exclusiv

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Bănia este acaparată de febra meciului Universitatea Craiova – Levski Sofia. Returul care decide cine merge în turul 3 preliminar Champions League bate toate recordurile la capitolul vânzării de bilete. Câți bani încasează oltenii după umplerea la refuz a stadionului „Ion Oblemenco”.

Sold-out la Universitatea Craiova – Levski Sofia. Câți bani încasează oltenii din bilete

Bătălia decisivă între Universitatea Craiova și Levski Sofia a strâns lume multă pe stadionul „Oblemenco”. Bulgarii au învins cu 1-0 în tur, având un avantaj minim, dar oltenii compensează acum cu o arenă plină. .

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Având în vedere că la această deplasare, toate locurile au fost puse la vânzare pentru gazde și nu există nici zona tampon. Este primul sold-out, în adevăratul sens, de la lansarea actualului stadion „Ion Oblemenco”, în toamna anului 2017. FANATIK a aflat că, doar din bilete, Universitatea Craiova încasează suma de 250.000 de euro. Din totalul de fani prezenți, 30% este reprezentat de cei care și-au făcut

Suma uriaşă încasată de olteni se datorează şi faptului că fanii celor de la Levski Sofia sunt suspendaţi şi astfel au fost puse în vânzare bilete în întreg stadionul, întrucât nu există niciun sector rezervat galeriei oaspete şi nicio zonă tampon. De asemenea, scaunele goale din partida cu Levski, aproximativ 3.000, reprezintă biletele cumpărate de bulgari, majoritatea la tribuna 1. În cele din urmă, aceștia au respectat avertismentul Jandarmeriei și au decis să nu fie prezenți la meci, pentru a întâmpina un conflict cu fanii olteni.

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Recordul de asistență la un meci disputat de Universitatea Craiova pe „Ion Oblemenco” este de 27.810 de spectatori. Această bornă a fost atinsă la meciul de pe 17 mai 2026, când oltenii învingeau U Cluj cu 5-0 și cucerea titlul SuperLigii după 35 de ani.

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Prețuri bilete Universitatea Craiova – Levski Sofia

Prețurile cu care Universitatea Craiova a comercializat biletele pentru meciul retur cu Levski Sofia din turul 2 preliminar Champions League au fost accesibile. Iată cât a fost perceput pentru un bilet, în funcție de zona dorită:

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Tribuna 0 – 150 lei

Tribuna I – 100 lei

Tribuna II – 65 lei (sectoarele periferice), 70 de lei (zona centrală)

Peluza Sud – 55 lei

Peluza Nord – 40 lei

Câți bani ia Universitatea Craiova dacă ajunge în Champions League

Doar că banii obținuți din vânzarea biletelor pentru acest meci sunt doar un „strop” din oceanul pe care îl oferă Champions League când vine vorba de încasări. Simpla calificare în faza principală din UCL ar aduce Universității nu mai puțin de 18.6 milioane de euro. Această sumă reprezintă mai mult decât venitul total al clubului în tot anul 2025 (84.7 milioane lei, aproximativ 17 milioane de euro).

Însă nu se trage linie aici, întrucât se vor adăuga încasările din bilete la meciurile de acasă, care cu siguranță vor strânge din nou un număr impresionant de suporteri pe „Oblemenco”, dar și banii primiți în funcție de rezultatul obținut (UEFA premiază victoria cu 2.1 mil de euro, iar egalul cu 0.7 mil de euro). De asemenea, UEFA acordă o sumă suplimentară și în funcție de locul ocupat la final de campanie de fiecare echipă.

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