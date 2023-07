Incendiile forestiere au împins la limită mecanismul UE de ajutorare reciprocă. Pompierii, obligați la alegeri dureroase

Poate mecanismul european de ajutor reciproc să facă față mai multor incendii de amploare în același timp? Săptămâna aceasta, Grecia a activat mecanismul european de protecție civilă pentru a face față incendiilor violente care afectează țara. Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a făcut joi un apel la „vigilență absolută” în fața unui nou val de căldură care afectează țara sa, în condițiile în care se așteaptă ca temperaturile să atingă 44°C – 45°C în acest weekend. Pentru a face față valului de căldură, toate siturile arheologice din țară, inclusiv Acropole din Atena, vor rămâne închise în cea mai caldă parte a zilei până duminică.

„România, Slovacia și Polonia au răspuns”

Planeta este în flăcări și, odată cu ea, și pădurile sale. Cel mai recent exemplu este Grecia, care de luni, se luptă cu incendii violente care sunt încă active la vest de Atena și pe insula Rodos. În total, mai multe mii de hectare au ars în această țară, în ceea ce rămâne o „bătălie enormă împotriva flăcărilor”.

ADVERTISEMENT

Pentru a face față situației, Grecia a activat marți mecanismul european de protecție civilă. „România, Slovacia și Polonia au răspuns”, a anunțat miercuri purtătorul de cuvânt al pompierilor greci, Yannis Artopios, scrie

În total, 149 de pompieri în 49 de vehicule vin din Polonia, 50 din România și 31 din Slovacia. Acest mecanism european de protecție civilă acoperă cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, la care se adaugă alte nouă state (Albania, Bosnia și Herțegovina, Islanda, Macedonia, Muntenegru, Norvegia, Serbia, Turcia și Ucraina). Acesta permite punerea în comun a forțelor terestre și aeriene, în special pentru lupta împotriva incendiilor.

ADVERTISEMENT

În 2019, UE și-a modernizat mecanismul prin crearea rescEU, o „rezervă de capacitate europeană” de urgență, finanțată de Bruxelles și alcătuită din și din elicoptere. Franța, de exemplu, a activat-o de două ori în vara anului 2022, în timpul mega-incendiilor forestiere din Gironde. Dar este mecanismul european făcut pentru a face față acestor multiple incendii simultane de mare amploare?

Dublarea flotei europene într-un an

Prin urmare, resursele europene vor sprijini cele câteva sute de pompieri greci deja prezenți. „200 de pompieri ca întăriri reprezintă un ajutor major”, a declarat Philippe Besson, președinte și fondator al ONG-ului Pompier Urgence Internationale. În opinia sa, este dificil ca „fiecare țară să facă față singură” unui incendiu major. Anul acesta, însă, capacitatea forțelor aeriene europene a fost dublată în perioada premergătoare verii, ajungând la 28 de aeronave.

ADVERTISEMENT

Aceste aeronave sunt finanțate în principal de UE, dar rămân sub autoritatea țărilor rezidente. În detaliu, este vorba de zece avioane Canadair, 14 avioane amfibii ușoare – mai mici decât Canadair – și patru elicoptere. Două Canadair italiene și două franceze au fost desfășurate în Grecia, potrivit Comisiei Europene. Rămâne întrebarea cu privire la ritmul în care vor fi sporite resursele europene în fața unui risc de incendiu care crește de la an la an ca urmare a .

„Am dori să menținem în fiecare an un nivel de resurse cel puțin la fel de ridicat ca cel precedent, dar obiectivul rămâne acela de a crește puterea intervențiilor”, precizează Comisia Europeană.De asemenea, o duzină de avioane de luptă împotriva incendiilor ar putea fi achiziționate de UE în 2027. „Suntem în negocieri, nimic nu a fost decis încă”, insistă Bruxelles-ul.

Pre-poziționare strategică

Între timp, Uniunea Europeană a pre-poziționat pompieri în anumite state membre înainte de sezonul de incendii, în funcție de riscul de foc. 205 pompieri au fost plasați în Grecia. „Pre-poziționarea ne permite să fim și mai reactivi la incendiile incipiente pentru a preveni ca acestea să devină extreme”, explică Sebastien Lahaye, un fost pompier care acum conduce Warucene, o firmă de consultanță care oferă protecție împotriva riscurilor de noi incendii.

ADVERTISEMENT

„Dacă riscul devine prea mare în țările de origine, nu am nici o îndoială că va avea loc o repatriere”, adaugă el. Toate aceste resurse nu ar mai fi disponibile pentru țara în care au fost pre-poziționate, în cazul în care aceasta ar suferi și ea un incendiu major. Acesta este lucrul care pare să-i îngrijoreze pe specialiști. Mai multe incendii în același timp ar limita eficiența mecanismului și lupta ar deveni mai complicată.

Sebastien Lahaye spune: ”Chiar dacă acest ajutor este evident util, mai mulți pompieri nu vor stinge mega-incendiile. Dovada este în Canada, unde flăcările par de neoprit în ciuda unui sprijin internațional major. Deocamdată, incendiile din Grecia nu au fost clasificate drept mega-incendii”.

„Limitele vor fi atinse”

Acestea sunt limitele unui mecanism care, cu toate acestea, rămâne valoros. „Trebuie să recunoaștem că va veni un moment în care limitele vor fi atinse”, spune Sebastien Lahaye. Deci, unde trebuie pus cursorul, pe ce prioritate? Este greu de spus, potrivit acestor experți Dacă acest lucru s-ar întâmpla, singura soluție ar fi să fie „lăsată pădurea să ardă” din lipsă de resurse. „Ar trebui apoi să ne concentrăm asupra zonelor sensibile, cum ar fi protejarea locuințelor”, previne el.

Vara trecută, pe lângă incendiile din Gironde în Franța, Spania și Portugalia au luat foc, distrugând câteva mii de hectare. Portugalia a activat mecanismul european de combatere a acestor incendii în același timp cu Gironde. În general, mecanismul european de protecție civilă a fost activat de 65 de ori pentru în ultimii zece ani, potrivit Comisiei Europene, inclusiv de 11 ori în 2022. Așadar, care sunt soluțiile?

Philippe Besson consideră că sensibilizarea asupra incendiilor de pădure este insuficientă. De asemenea, el consideră că „apar noi tehnologii care ne vor permite să anticipăm mai bine riscul de incendiu”. Printre acestea se numără senzori poziționați în pădure pentru a furniza informații despre umiditate și forța vântului, precum și roboți care se pot deplasa, dotați cu camere termice. Acest lucru ar permite fiecărui stat să își adapteze sistemul de combatere a incendiilor imediat ce izbucnește un astfel de pericol. Și să evite astfel apariția unor megaincendii incontrolabile.

Canicula va persista și în august

Canicula va persista în mare parte a lumii în luna august, în timp ce mai multe țări au înregistrat deja temperaturi record în ultimele săptămâni, a declarat John Nairn, expert în cadrul Organizației Meteorologice Mondiale (WMO) a Națiunilor Unite, scrie . WMO a declarat la începutul acestei săptămâni că se așteaptă ca temperaturile din America de Nord, Asia, Africa de Nord și Marea Mediterană să depășească 40 de grade Celsius „pentru un număr extins de zile în această săptămână, pe măsură ce valul de căldură se intensifică”.

„Ar trebui să ne așteptăm ca aceste valuri de căldură extremă să continue pe tot parcursul lunii august” a declarat John Nairn. În plin sezon al vacanțelor, sudul Europei este cuprins de un val de căldură record, iar autoritățile au avertizat asupra riscului crescut de probleme de sănătate și chiar de deces. Condițiile meteorologice extreme au perturbat, de asemenea, viața a milioane de americani, valurile de căldură răspândindu-se în sudul țării.

Căldura extremă a afectat, de asemenea, Orientul Mijlociu. Potrivit lui John Nairn, valurile de căldură vor deveni mai frecvente și se vor extinde și în alte anotimpuri ca urmare a schimbărilor climatice. „Tendința este ca temperaturile globale să crească, ceea ce va contribui la o creștere a intensității și frecvenței valurilor de căldură”, a spus el.

Unele țări speră ca discuțiile ONU privind clima din acest an să ducă la un acord privind eliminarea treptată a combustibililor fosili care provoacă schimbările climatice. Însă țările producătoare de petrol și gaze naturale se opun acestui lucru. „Este destul de clar că, dacă am elimina combustibilii fosili, am reduce unul dintre principalii factori aflați la originea a ceea ce vedem acum”, a declarat John Nairn.