Incendii puternice într-o destinație turistică unde mulți români își petrec vacanța. Mai multe zone au fost evacuate

În aceste momente, au loc incendii puternice într-o zonă unde își petrec vacanța mai mulți români. Destinația turistică este afectată de flăcări, iar locuitorii și turiștii au fost evacuați.

Este vorba despre sudul Turciei, care cuprinde și regiunea Antalya, în această perioadă, inclusiv români. Zonele locuite sunt afectate de incendiile de vegetație, iar pompierii se străduiesc să oprească înaintarea flăcărilor.

În zonele în care flăcările au ajuns prea aproape de locuințe, autoritățile au ordonat evacuarea localnicilor, transmite . Incendiile au izbucnit vineri, pe 25 iulie, pe coasta mediteraneeană a Turciei.

Două provincii din vestul țării au fost declarate de Guvern zone sinistrate. În mediul online au apărut mai multe imagini video din care se observă flăcări și fum. Acestea se înălțau spre cer, aproape de blocurile de apartamente din Antalya.

Pe măsură ce flăcările avansau, din centrul orașului și din districtul periferic Aksu, după cum a raportat agenția de știri DHA. Pompierii au încercat să stingă focul înainte ca acesta să se răspândească din cauza vântului puternic. O șosea importantă de pe coastă a fost deja blocată de flăcări.

Inclusiv locuințele din orașul Mangavat erau amenințate de flăcările cauzate de incendiile de vegetație din zonă. Locuitorii au încercat să le ofere pompierilor o mână de ajutor în stingerea focului. În același timp, la fața locului erau elicoptere și avioane care aruncau apă.

