Incendiile de vegetație fac prăpăd în țară. Oamenii nici nu mai dorm de frică: „Iadul este!”

, dar cea mai gravă situație se află este în judeţul Mehedinţi. De aproape două săptămâni flăcările amenință locuințele oamenilor.

Localitate mistuită de incendiile de vegetație

Vântul amplifică focarele, iar pompierii vin cu apă de la kilometri întregi, iar mii de hectare de teren au fost deja distruse. „Iadul. Iadul este, să ştiţi”, mărturiseşte o femeie plângând pentru

Este vorba despre Schitu de Sus, acolo unde oamenii trăiesc zi de zi cu foc şi fum, iar cinci focare au radiat totul în cale. Duminică noapte, focul a ajuns cel mai aproape de case, iar una s-a făcut scrum sub privirile neputincioase ale oamenilor.

„Este tot satul plin de fum aici nu mai ştim, lumea e disperată de două săptămâni”, spune un alt localnic. „Nu am dormit azi-noapte deloc. Am vaci, am de toate, capre. Nu am ce mai mânca acum”, mai vorbește un bătrân.

iar pe lângă asta nu a mai plouat mai bine de două săptămâni și pompierii vin cu apă de la 20 de kilometri.

„Prin ce am trecut noi, nu vreau să mai treacă nimeni. Din partea asta a venit focul. Nu au avut pompierii ce să facă, nici elicopterele. 4 – două se duceau, două se întorceau”, spune o femeie pentru sursa citată.

Mai multe locuri din țară au fost afectate de incendiile de vegetație

Și la Mehedinţi, în ultimele săptămâni s-au mistuit aproape 3 mii de hectare de vegetaţie. În Dolj pompierii sunt în alertă, iar aici flăcările au ars peste 100 de hectare.

Zile de foc au fost și în Maramureş, acolo unde timp de 14 ore localnicii din Lăpuşel şi pompieri din cinci judeţe au stat cu flăcările în ochi. Nu mai puțin de 3 550 de hectare de pădure şi terenuri au ars și 90 de localnici au fost evacuaţi, conform Observator.

Cauzele acestor incendii pot fi multiple. Pot să pornească din cauza oamenilor, care dau foc resturilor uscate în zone periculoase, iar vegetaţia fiind deja pârjolită de caniculă ajută la extinderea focarelor. Legea spune că cei care sunt prinşi că dau foc la vegetaţia uscată pot fi amendați cu 7.500 şi 15.000 de lei.