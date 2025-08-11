Incendiile de vegetație fac ravagii în două județe din România: flăcările s-au extins la o fabrică. A fost emis un mesaj RO-Alert. Update

Arde vegetația din județul Giurgiu. Undeva la 20 de hectare au fost făcute scrum. De asemenea, flăcările s-au extins și la o fabrică. Și pompierii din Mehedinți se luptă cu incendiile. Localnicii au fost atenționați prin intermediul unui mesaj RO-Alert.

ADVERTISEMENT

Update: Incendiul din Giurgiu s-a extins și la alte anexe

IGSU a transmis faptul că focul s-a extins și la câteva anexe din proximitatea halei pentru depozitare mase plastice. Pompierii acționează cu zece mașini de stingere și o cisternă. De asemenea, la caz se deplasează și autospeciala cu roboți de la ISU BIF. A fost emis și un mesaj RO-Alert.

„Având în vedere cantitatea mare de fum degajată, a fost transmis si un mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din Zorile, Grădinari, Buturugeni și Ogrezeni. Recomandăm cetățenilor să evite zona, să închidă ferestrele și să nu se expună la fum”, conform sursei menționate.

ADVERTISEMENT

În același timp, echipajele au reușit să stingă focul de pe raza localităților Burlia Mică și Vânjuleț. Pompierii susțin că incendiu nu mai pune în pericol locuințele, dar a fost afectată o suprafață de 100 de hectare.

Incendiile de vegetație s-au extins la o fabrică din Giurgiu

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a anunțat faptul că se manifestă simultan două incendii în două județe din România. În localitatea Grădinari, județul Giurgiu, undeva la 20 de . De asemenea, o fabrică de mase plastice a luat foc.

ADVERTISEMENT

„În județul Giurgiu, în localitatea Grădinari, flăcările au cuprins aproximativ 20 de hectare de vegetație uscată. Vântul puternic a alimentat incendiul și l-a direcționat către o fabrică de mase plastice.

ADVERTISEMENT

Pentru a opri propagarea incendiului, la fața locului acționează nouă autospeciale de stingere, patru de la ISU Giurgiu și cinci de la ISU București-Ilfov”, a transmis sursa citată.

ADVERTISEMENT

A fost trimis un mesaj RO-Alert locuitorilor din județul Mehedinți

Pompierii se luptă cu flăcările și în județul Mehedinți. Acolo, focul s-a extins pe raza localităților Vânjuleț și Burila Mică. În acest context, locuitorii au fost avertizați prin intermediul unui .

„O situație dificilă se înregistrează și în județul Mehedinți, unde incendiile s-au extins la terenuri de pe raza localităților Vânjuleț și Burila Mică. Aici, echipajele intervin pentru a limita mai multe focare care amenință direct gospodării, un depozit de cereale și o fermă. Pentru protecția cetățenilor, în zona Burila Mică a fost transmis un mesaj de avertizare prin sistemul RO-ALERT”, au mai transmis pompierii.

Salvatorii au mai adăugat faptul că misiunea este extrem de dificilă din cauza vântului. Focul se extinde rapid, astfel că în sprijin au fost trimise echipaje suplimentare din județele Dolj și Gorj, iar efectivele ISU Mehedinți au fost suplimentate cu personal aflat în ture libere.

Avertismentul pompierilor

„Pe fondul codului roșu de caniculă și al secetei accentuate, pompierii fac următorul apel ferm către populație. Arderea vegetației uscate este interzisă! Orice scânteie poate transforma un teren uscat într-un incendiu major ce amenință vieți, locuințe, culturi agricole și fondul forestier.

Lupta cu focul continuă pe mai multe fronturi, iar vigilența și responsabilitatea fiecărui cetățean pot face diferența între un incident izolat și o tragedie de proporții”, se mai arată în anunțul IGSU.