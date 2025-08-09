Incendiile fac ravagii în California. Mii de oameni au fost evacuați, a fost activată stare de alertă în Santa Clarita

Incendiile de vegetație se extind în California, iar pompierii fac eforturi uriașe. Lupta cu focul continuă de ore bune, însă s-ar părea că situația nu o să se redreseze prea curând.

Incendiile se extind în California

Incendiul puternic mistuie de joi o zonă muntoasă, la nord de Los Angeles. Focul s-a extins rapid în comitatele Los Angeles şi Ventura, iar vremea secetoasă și vântul au favorizat acest lucru.

Conform autorităților americane, mai multe rețele electrice, dar și comunități, sunt în mare pericol. Cele mai recente informații arată că focul este stăpânit doar în proporție de 25 la sută.

În momentul de față 2.700 de oameni au primit ordin de evacuare, în timp ce alți 14.000 au fost informați să fie gata, în orice moment, să-și părăsească locuințele. În același timp, autoritățile în orașul Santa Clarita, care e cel mai apropiat focar.

Aproape 20.000 de kilometri pătrați, cuprinși de flăcări

Menționăm faptul că sunt într-o continuă ascensiune, iar autoritățile au anunțat oficial că nu pot ține focul sub control. De altfel incendiile au cuprins aproape 20.000 de kilometri pătrați şișiînaintează spre est.

Deși în primă fază zonele afectate au fost nepopulate, odată ce flăcările s-au extins, a fost nevoie de măsuri. Iar autoritățile trag în continuare un semnal de alarmă și recomandă vigilență în rândul locuitorilor.

Riscul de incendii, ridicat în acest weekend

Și se pare că se anunță un weekend de foc nu doar în Europa, ci și în SUA. Autoritățile au transmis că riscul de incendii de vegetație în California va fi unul ridicat pe parcursul următoarelor două zile.

Acesta este și motivul pentru care mai multe persoane au fost evacuate, iar altele așteaptă un ordin în acest sens. De asemenea, au fost închise unele drumuri care pot reprezenta un pericol.

Iar situația nu este una singulară. Și în Colorado, incendiile de vegetație s-au răspândit şi au cuprins zeci de mii de hectare. Pompierii se luptă deja cu flăcările de zile bune, însă vremea fierbinte nu îi ajută deloc.