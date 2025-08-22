News

Incendiu de proporții la o biserică din Ialomița. Șapte persoane au fost evacuate dintr-o clădire alăturată. Video

O biserică din Ialomița a fost afectată de un incendiu de proporții vineri. Au fost evacuate șapte persoane dintr-o clădire aflată alături
Andreea Stanaringa
22.08.2025 | 14:45
Incendiu de proportii la o biserica din Ialomita Sapte persoane au fost evacuate dintro cladire alaturata Video
Incendiu la o biserică din Ialomița. Sursa foto: ISU Ialomița

Un incendiu puternic a izbucnit la o biserică din Ialomița vineri, 22 august. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de intervenție, iar câteva persoane au fost evacuate dintr-o clădire aflată alături.

Biserică din Ialomița, afectată de un incendiu puternic

Este vorba despre Biserica Evanghelică din Țăndărei, unde flăcările au izbucnit după ora prânzului. Mai multe echipaje de pompieri, precum și un echipaj SMURD au fost direcționate la fața locului, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Ialomița. Au mai fost alocate și o ASAS de la Detești, două ASAS, o autoscară și o cisternă de la Slobozia.

“’În jurul orei 12:20, dispeceratul inspectoratului a fost sesizat cu privire la producerea unui incendiu, izbucnit la un lăcaș de cult (biserica evanghelică), din orașul Țăndărei. (…)

Arde generalizat întreaga clădire pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați, cu posibilitate de propagare, favorizată de condițiile meteo, la vecinătăți”, au precizat reprezentanții ISU Ialomița.

Sursa citată precizează că nu sunt victime în urma incendiului izbucnit la lăcașul de cult. Cu toate acestea, patru copii și trei adulți au fost evacuați dintr-o clădire alăturată, potrivit Agerpres. Pompierii ajunși la fața locului acționează pentru localizarea și stingerea flăcărilor.

Un bărbat a murit în propria casă din cauza unei țigări nestinse

Cu câteva zile în urmă, un incendiu a izbucnit în comuna Periam din județul Timiș. Un bărbat a fost găsit carbonizat în propria casă după ce flăcările au pornit din cauza unei țigări nestinse, potrivit anchetatorilor. Alte două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după incendiu.

Atunci când au sosit echipajele de intervenție, incendiul se manifesta doar într-o singură cameră din locuință. Pompierii l-au stins înainte de a se extinde și în alte încăperi din casă. Mai multe echipaje au fost mobilizate la fața locului.

Un alt bărbat a suferit un traumatism cranio-cerebral, în timp ce o femeie a suferit un atac de panică. Amândoi au fost transportați la spital.

