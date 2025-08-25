Incendiu de proporții la o hală din apropiere de București. Focul s-a extins pe o suprafață de 700 mp

Pompierii au fost alertați, luni dimineață, cu privire la un incendiu violent din apropiere de București. În Buftea, a izbucnit în flăcări un spațiu de depozitare cu mase plastice, de aproape 700 mp. Locuitorii din apropiere au sunat la 112 imediat ce au observat norul negru ce a acoperit cerul. Echipajele anunță că focul nu s-a extins la locuințe.

Incendiu la o hală din apropiere de București

Un incendiu violent a izbucnit în Buftea, județul Ilfov, în jurul orei 6.30. Pompierii s-au mobilizat pentru a stinge cu mase plastice. La fața locului au intervenit 12 autospeciale de stingere, o autoscară și roboți de intervenție din partea ISUBIF. Focul a cuprins deja o suprafață de aproximativ 700 de metri pătrați, conform .

„Construcția este pe structura de beton, fără etaj, folosita pentru depozitare mase plastice. A fost realizat un dispozitiv de protecție si se acționează pentru decopertare învelitoare acoperiș”, au transmis reprezentanții ISU București-Ilfov. De asemenea, ei anunță că nu au fost raportate victime.

Incendiu de vegetație în Ilfov

Județul Ilfov a fost în alertă și duminică, 24 august. În localitatea Țegheș a izbucnit un . Focul se manifesta extrem de aproape de locuințe, astfel că o casă și două mașini au fost afectate. Pompierii din cadrul ISU București-Ilfov s-au prezentat la fața locului cu opt autospeciale de singere cu apă și spumă, dar și patru cisterne.

Având în vedere amploarea evenimentului, reprezentanții ISU București-Ilfov au solicitat sprijinul colegilor din Giurgiu, iar în zona respectivă au ajuns încă două autospeciale de stingere. Conform celor mai recente date furnizate de pompieri, incendiul a afectat pădurea din zonă, o locuință și două mașini.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la vegetație uscata pe câmp, cu extindere în zona de pădure și la o locuință, în localitatea Țegheș. Suprafața afectată este de aproximativ 7 hectare. Au fost luate măsuri pentru limitarea extinderii incendiului spre pădure, prin amplasarea autospecialelor de stingere și prin delimitarea unor fâșii de protecție prin intermediul unui tractor cu plug”, a transmis, duminică, Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov.