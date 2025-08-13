Incendiu de proporții la o hală, în Sălaj. Flăcările au distrus utilaje și materiale lemnoase

Un incendiu puternic a izbucnit, noaptea trecută, la o hală din județul Sălaj. Au ars mai multe utilaje, dar și lemn și rumeguș. Mai multe autospeciale ale pompierilor s-au deplasat la fața locului.

ADVERTISEMENT

Incendiu de proporții la o hală din Sălaj, unde erau depozitate mai multe materiale lemnoase

s-au deplasat la fața locului la puțin timp după primirea apelului la 112. “În urma unui apel la numărul unic de urgenţă 112, a fost anunţată producerea unui incendiu la o hală aparţinând unui operator economic din localitatea Crişeni.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la două cicloane de rumeguş şi la o hală”, au transmis reprezentanții ISU Sălaj, potrivit .

ADVERTISEMENT

pe o suprafață de aproximativ 500 mp, cu riscul de propagare la alte două hale, la o stivă de lemne aflată într-o construcție tip terasă și la mai multe utilaje.

“La sosirea echipajelor de intervenţie, incendiul se manifesta generalizat, violent, cu flacără deschisă, la o hală de producţie pe o suprafaţă de aproximativ 500 de metri pătraţi şi în interiorul unui siloz de depozitare a rumeguşului, cu posibilitate de propagare la încăperile cu destinaţia birouri, la şopron şi la alte spaţii de depozitare”, a mai precizat ISU.

ADVERTISEMENT

La fața locului s-au deplasat șase autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autocisternă, o autospecială de salvare de la înălțime și o autospecială de muncă operativă, din cadrul Detaşamentului de Pompieri Zalău, Secţiilor de Pompieri Şimleu Silvaniei şi Jibou, dar şi al Pichetului de Pompieri Cehu Silvaniei. “Acestea au fost încadrate cu 4 ofiţeri, 21 de subofiţeri şi 3 soldaţi”, mai transmite ISU.

ADVERTISEMENT

Totodată, au fost mobilizate și o ambulanță din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Sălaj şi un echipaj de poliţie. În plus, a fost solicitat și un echipaj al societății Electrica pentru a întrerupe alimentarea cu energie electrică a obiectivului.

ADVERTISEMENT

Din ce cauză s-a produs incendiul

Pompierii au încercat, timp de mai multe ore, să stingă flăcările puternice. În cele din urmă, incendiul a fost lichidat. Au fost distruse, printre altele, circa 400 de metri cubi de material lemnos semifabricat.

“Pompierii s-au luptat cu flăcările puternice timp de mai multe ore, până ce incendiul a fost lichidat. În urma acestuia, au ars circa 500 de metri pătraţi din suprafaţa halei, au fost distruse utilajele depozitate în interior, aproximativ 400 de metri cubi de material lemnos semifabricat şi au fost afectate un siloz de stocare al rumeguşului, precum şi un uscător de rumeguș”, mai precizează ISU.

Scânteile mecanice constituie cauza probabilă a producerii incendiului, conform autorităților. Pompierii acționează în continuare pentru a se asigura că zona nu reprezintă un pericol.