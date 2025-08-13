News

Incendiu de proporții la o hală, în Sălaj. Flăcările au distrus utilaje și materiale lemnoase

Un incendiu de proporții a izbucnit la o hală din județul Sălaj, unde erau depozitate materiale lemnoase. Pompierii au acționat cu mai multe autospeciale
Andreea Stanaringa
13.08.2025 | 08:07
Incendiu de proportii la o hala in Salaj Flacarile au distrus utilaje si materiale lemnoase
Incendiu puternic la o hală din Sălaj. Sursa foto: Hepta, monitoruldesalaj.ro/Colaj Fanatik

Un incendiu puternic a izbucnit, noaptea trecută, la o hală din județul Sălaj. Au ars mai multe utilaje, dar și lemn și rumeguș. Mai multe autospeciale ale pompierilor s-au deplasat la fața locului.

ADVERTISEMENT

Incendiu de proporții la o hală din Sălaj, unde erau depozitate mai multe materiale lemnoase

Echipajele de intervenție s-au deplasat la fața locului la puțin timp după primirea apelului la 112. “În urma unui apel la numărul unic de urgenţă 112, a fost anunţată producerea unui incendiu la o hală aparţinând unui operator economic din localitatea Crişeni.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la două cicloane de rumeguş şi la o hală”, au transmis reprezentanții ISU Sălaj, potrivit news.ro.

ADVERTISEMENT

Flăcările s-au extins pe o suprafață de aproximativ 500 mp, cu riscul de propagare la alte două hale, la o stivă de lemne aflată într-o construcție tip terasă și la mai multe utilaje.

“La sosirea echipajelor de intervenţie, incendiul se manifesta generalizat, violent, cu flacără deschisă, la o hală de producţie pe o suprafaţă de aproximativ 500 de metri pătraţi şi în interiorul unui siloz de depozitare a rumeguşului, cu posibilitate de propagare la încăperile cu destinaţia birouri, la şopron şi la alte spaţii de depozitare”, a mai precizat ISU.

ADVERTISEMENT
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
Digi24.ro
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”

La fața locului s-au deplasat șase autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autocisternă, o autospecială de salvare de la înălțime și o autospecială de muncă operativă, din cadrul Detaşamentului de Pompieri Zalău, Secţiilor de Pompieri Şimleu Silvaniei şi Jibou, dar şi al Pichetului de Pompieri Cehu Silvaniei. “Acestea au fost încadrate cu 4 ofiţeri, 21 de subofiţeri şi 3 soldaţi”, mai transmite ISU.

ADVERTISEMENT
Ar fi lovitura verii: 350.000.000€ pentru Kylian Mbappe
Digisport.ro
Ar fi lovitura verii: 350.000.000€ pentru Kylian Mbappe

Totodată, au fost mobilizate și o ambulanță din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Sălaj şi un echipaj de poliţie. În plus, a fost solicitat și un echipaj al societății Electrica pentru a întrerupe alimentarea cu energie electrică a obiectivului.

ADVERTISEMENT

Din ce cauză s-a produs incendiul

Pompierii au încercat, timp de mai multe ore, să stingă flăcările puternice. În cele din urmă, incendiul a fost lichidat. Au fost distruse, printre altele, circa 400 de metri cubi de material lemnos semifabricat.

“Pompierii s-au luptat cu flăcările puternice timp de mai multe ore, până ce incendiul a fost lichidat. În urma acestuia, au ars circa 500 de metri pătraţi din suprafaţa halei, au fost distruse utilajele depozitate în interior, aproximativ 400 de metri cubi de material lemnos semifabricat şi au fost afectate un siloz de stocare al rumeguşului, precum şi un uscător de rumeguș”, mai precizează ISU.

Scânteile mecanice constituie cauza probabilă a producerii incendiului, conform autorităților. Pompierii acționează în continuare pentru a se asigura că zona nu reprezintă un pericol.

S-a dat drept polițist și a tâlhărit un bărbat în plină stradă. Cu...
Fanatik
S-a dat drept polițist și a tâlhărit un bărbat în plină stradă. Cu ce sumă de bani a reușit să fugă un tânăr de 24 de ani din București
Sute de polițiști, pensionați nelegal în ultimii cinci ani. Tot Casa de Pensii...
Fanatik
Sute de polițiști, pensionați nelegal în ultimii cinci ani. Tot Casa de Pensii a MAI îi dă acum în judecată și le cere banii înapoi. „Pare mai mult un act de acoperire”
Curs valutar BNR miercuri, 13 august 2025. Cum vor evolua principalele monede la...
Fanatik
Curs valutar BNR miercuri, 13 august 2025. Cum vor evolua principalele monede la mijloc de săptămână?
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Andreea Stanaringa
Andreea Stanaringa
Andreea Stănărângă este redactor pe zona de Lifestyle la FANATIK din septembrie 2020, unde a avut debutul propriu-zis în presă. A realizat recenzii pentru Booknation.ro, apoi a contribuit la scrierea articolelor din zona relațiilor internaționale pentru 45north.ro.
Parteneri
Miodrag Belodedici, relaxat și cu berea în mână. Unde a fost surprins câștigătorul...
iamsport.ro
Miodrag Belodedici, relaxat și cu berea în mână. Unde a fost surprins câștigătorul Cupei Campionilor
Ce au remarcat fanii în imaginile de pe iaht cu Cristi Borcea și...
gsp.ro
Ce au remarcat fanii în imaginile de pe iaht cu Cristi Borcea și Valentina Pelinel, care au stârnit reacții jignitoare
Alexandru Mitriță a intrat în istorie
Digisport.ro
Alexandru Mitriță a intrat în istorie
„Lumea mă suspectează de operații estetice, dar eu sunt, pur și simplu, frumoasă!”...
gsp.ro
„Lumea mă suspectează de operații estetice, dar eu sunt, pur și simplu, frumoasă!” » Campioană în mijlocul controverselor de pe Internet
Jandarmi cu arme automate, gata de luptă, la metrou în București. Jandarmeria Română:...
Libertatea.ro
Jandarmi cu arme automate, gata de luptă, la metrou în București. Jandarmeria Română: „Nu trebuie să vă speriați!”
Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns...
Clever Media
Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns la 6.749 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!