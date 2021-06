Incendiu de proporții lângă o stație de metrou din Londra. O coloană de fun a învăluit sud-estul orașului. Video

Flăcările au izbucnit în jurul orei 13:45, luni, lângă stația de merou Elephant and Castle. Pompierii nu au reușit să lichideze focul.

Brigada de pompieri din Londra a anunțat că în jur de 100 de oameni se luptă să stingă incendiul. Nu mai puțin de au fost chemate la fața locului.

Pompierii londonezi au anunțat că trei spații comerciale din apropiere au fost și ele . În plus, incendiul s-a transmis și la patru mașini și o cabină telefonică, relatează

Ten fire engines and around 70 firefighters are attending a fire at railway arches near to railway station. Please avoid the area and close all doors and windows

