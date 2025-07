Incendiu de proporții provocat de un român în Paris. Flăcările au mistuit un lăcaș de cult istoric din capitala Franței

Un român a fost arestat la Paris. Bărbatul este acuzat că a incendiat o biserică istorică. Sunt estimate pagube cuprinse între 2 și 3 milioane de euro.

Un român a fost arestat în capitala Franței. Bărbatul este principalul suspect în cazul a două incendii care au izbucnit în decurs de 24 de ore la un lăcaș de cult istoric din Paris.

Momentan, românul de 36 de ani a fost arestat preventiv, urmând să fie judecat pe 7 octombrie. Acesta este suspectat că

Parchetul din Paris a confirmat informația pentru . În prezent, bărbatul a fost plasat sub arest preventiv, însă urmează să fie supus și unei expertize psihiatrice. Potrivit judecătorilor, suspectul prezintă o stare mintală incertă.

În funcție de rezultatul expertizei, se va decide și pedeapsa. Dacă românul va fi declarat „responsabil penal”, acesta va fi judecat pentru „distrugere prin mijloace periculoase” și riscă 10 de ani închisoare.

