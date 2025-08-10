Incendiu de vegetație puternic în Vrancea. Mai multe echipaje de pompieri intervin chiar acum

Incendiu puternic de vegetație în județul Vrancea, duminică, 10 august. ISU Vrancea anunță că focul să manifestă în mai multe direcții, iar momentan nu este clar ce suprafață a fost afectată.

Pompierii intervin la un incendiu puternic de vegetație din Vrancea

Mai multe echipaje de pompieri intervin chiar în aceste momente pentru stingerea focului. Conform celor mai recente informații, acest se manifestă în satul Răduleşti, comuna Vânători.

În total, 5 autospeciale de stingere au ajuns la fața locului. De asemenea, a mai fost adusă și , dar și un microbuz pentru transport personal. Există și dronă care monitorizează atent zona.

”În aceste momente, mai multe echipaje de pompieri militari din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă «Anghel Saligny» al judeţului Vrancea intervin pentru stingerea unui incendiu de vegetaţie ierboasă înaltă, stufăriş şi mărăciniş, produs în satul Răduleşti, comuna Vânători.

La faţa locului au fost mobilizate 5 autospeciale de stingere, o ambulanţă SMURD, un microbuz pentru transport personal, un ATV, o autospecială pentru muncă operativă şi o dronă de monitorizare aeriană, folosită pentru evaluarea rapidă a perimetrului afectat şi identificarea zonelor cu risc ridicat”, a transmis, duminică, ISU Vrancea.

Pompierii speră ca focul să nu se extindă

Conform sursei citate, e posibil ca acest incendiu puternic de vegetație din Vrancea să se extindă. Deși echipajele acționează cu toată puterea, intervenția este îngreunată de vântul puternic.

Totodată, vegetația este foarte uscată, iar asta favorizează răspândirea flăcărilor. Chiar și așa, autoritățile fac tot posibilul pentru a împiedica extinderea focului către suprafeţele de vegetaţie din apropiere.

”Intervenţia este îngreunată de vântul puternic şi gradul ridicat de uscăciune al vegetaţiei. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea reaminteşte cetăţenilor că arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi a deşeurilor este strict interzisă, conform legislaţiei în vigoare, şi poate duce la sancţiuni contravenţionale, precum şi la producerea unor incendii de proporţii, cu efecte grave asupra mediului şi bunurilor”, au mai transmis pompierii.

ISU Vrancea mai precizează faptul că incendiu se manifestă pe mai multe direcții. Astfel, momentan focul nu a fost stins și nici nu se poate estima ce suprafață a fost afectată până acum.

La fața locului s-au deplasat mai mulți pompieri, pentru ca situația să fie ținută sub control. De asemenea, a fost activată grupa operativă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”Anghel Saligny” al judeţului Vrancea.

”Aceasta sprijină coordonarea acţiunilor din teren şi asigură legătura operativă între forţele de intervenţie”, a mai transmis ISU Vrancea.