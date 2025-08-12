News

Incendiu de vegetație uriaș în apropiere de București. Risc de extindere din cauza vântului puternic. Update

Incendiu masiv de vegetație uscată, între Berceni și Frumușani. Din cauza vântului puternic, riscul de extindere este uriaș.
Mădălina Cristea
12.08.2025 | 13:04
Incendiu de vegetație puternic lângă București. Pompierii intervin de urgență. Sursa foto: Colaj Fanatik, IGSU

Un incendiu puternic de vegetație a izbucnit marți după-amiază, între localitățile Berceni și Frumușani, la limita județelor Ilfov și Giurgiu. Flăcările se manifestă violent pe o suprafață de aproximativ 40 de hectare, cu degajări uriașe de fum.

Update. Flăcările au fost localizate

La scurt timp, ISU B – IF a anunțat că incendiul a fost localizat, iar flăcările s-au manifestat în zona localităților Vărăști, Berceni și Frumușani.

Incendiu de vegetație uriaș în apropiere de București

Din cauza vântului puternic, focul se împrăștie rapid, iar intervenția pompierilor este îngreunată. Incendiul este vizibil de la kilometri distanță, anunță autoritățile.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu ce s-a produs la vegetație uscată, în proximitatea localității Berceni, spre localitatea Frumușani, la limita județelor Ilfov și Giurgiu. Incendiul se manifestă cu flacără deschisă și degajări mari de fum la vegetație uscată, pe o suprafață de aproximativ 40 ha.

Rafalele de vânt favorizează extinderea incendiului și schimbarea direcției de propagare a flăcărilor. Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate 17 autospeciale de stingere cu apă și spumă, dintre care 2 autospeciale din cadrul ISU Giurgiu și o autospecială de stingere din cadrul ISU Călărași”, anunță ISU B-IF.

Incendiu puternic de vegetație în Vrancea

De asemenea, un incendiu puternic de vegetație a izbucnit duminică, 10 august, în județul Vrancea. Flăcările au izbucnit în satul Rădulești, comuna Vânători, și s-a extins foarte repede tot din cauza vântului puternic. Și în acest caz, la fața locului au fost mobilizate 5 autospeciale de stingere, o ambulanță SMURD, un microbuz pentru transport personal, un ATV și o autospecială pentru muncă operativă.

De asemenea, pompierii au folosit o dronă pentru monitorizarea aeriană a zonei, pentru a găsit rapid cele mai riscante puncte. Intervenția a fost foarte dificilă din cauza vegetației extrem de uscate și a vântului care schimba direcția flăcărilor.

”În aceste momente, mai multe echipaje de pompieri militari din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă «Anghel Saligny» al judeţului Vrancea intervin pentru stingerea unui incendiu de vegetaţie ierboasă înaltă, stufăriş şi mărăciniş, produs în satul Răduleşti, comuna Vânători.

La faţa locului au fost mobilizate 5 autospeciale de stingere, o ambulanţă SMURD, un microbuz pentru transport personal, un ATV, o autospecială pentru muncă operativă şi o dronă de monitorizare aeriană, folosită pentru evaluarea rapidă a perimetrului afectat şi identificarea zonelor cu risc ridicat”, a transmis, duminică, ISU Vrancea.

