VIDEO. Incendiu la o rafinărie din Ploiești. Zeci de pompieri la fața locului. A fost emis mesaj RO-Alert

Incendiul a produs degajări dense de fum, din cauza flăcărilor puternice. Din primele informații, la fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de salvare, printre care pompierii, cu 4 autospeciale de stingere și 2 autospeciale de descarcerare.

În jurul orei 11:30, echipajele de intervenție au reușit să stingă focul imens. Totodată, nu s-au înregistrat victime, iar oamenii din zonă au fost informați despre incendiu printr-un mesaj RO-Alert.

ADVERTISEMENT

”Arderea se manifestă cu degajări mari de fum, ard reziduuri petroliere rezultate în urma procesului tehnologic (păcură, motorină, cocs). Pana la acest moment, nu ar fi date referitoare la eventuale victime.

Pentru localizarea incendiului, echipajele serviciului privat pentru situatii de urgenta ale operatorului economic intervin cu 4 autospeciale de stingere. In sprijinul fortelor care intervin la fata locului, pompierii prahoveni au alocat 3 masini de stingere, 2 autospeciale de descarcarare, 1 Autoscară si o ambulanta SMURD.

ADVERTISEMENT

Avand in vedere degajarile mari de fum, pentru protecția populație aflată in proximitatea zonei de manifestare a incendiului, ISU Prahiva a transmis un mesaj prin intermediul sistemului RO-Alert. Misiunea este in dinamica”, potrivit unui comunicat ISU Prahova.

Incendiul ar fi izbucnit, mai exact, la stația de cocsare, conform unor surse . Nu se cunoaște, deocamdată, cauza din care s-a declanșat. Drept urmare, s-a demarat o anchetă în acest sens.

ADVERTISEMENT

Incendiu la o hală din Cluj-Napoca

Tot marți dimineață, la o hală din Parcul Tetarom 1 din municipiul Cluj-Napoca. Hala are o suprafață de 600 de metri și cuprinde mai multe firme cu activități comerciale.

A fost nevoie de intervenția pompierilor, din cauză flăcărilor și a fumului gros și negru care se vedeau din depărtare. Clujenii au fost informați prin mesaje RO-Alert să închidă ferestrele și să evite zona.

”Incendiu hală în mun. Cluj-Napoca în parcul tetarom 1 (Taietura Turcului) cu degajări mari de fum. Pentru asigurarea protecției rămâneți pe cât posibil în incinte, închideți geamurile și nu vă expuneți la fum. Respectați recomandările pompierilor ISU Cluj”, a fost mesajul RO-Alert primit de oameni.

ADVERTISEMENT

Din fericire, nici aici nu au fost victime, iar în momentul de față incendiul este stins de pompieri.

Incendiu la o fabrică de pâine din Constanța

Un alt incendiu a mai avut loc, luni seară, la , din localitatea Satu Nou. S-au deplasat 40 de pompieri cu şase autospeciale stingere, două autoscări, un echipaj de descarcerare dar și un echipaj SMURD B. Au mai venit în sprijin și cinci subofiţeri de la ISU Ialomița.

Incendiul nu a produs victime, iar fabrica era închisă atunci când a izbucnit. Se crede că un fulger a fost cel care a declanșat totul. Se fac cercetări și în acest caz.