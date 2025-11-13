Incendiu la stadionul unei echipe din România! Pompierii au intervenit de urgență pentru a stinge focul. Video

ADVERTISEMENT

Joi seară, pe data de 13 noiembrie, a izbucnit un incendiu în vestiarele stadionului din Cernavodă. Mai multe autovehicule speciale au ajuns la fața locului pentru a stinge flăcările. Se pare că totul a pornit de la un scurtcircuit.

Incendiu la stadionul din Cernavodă! Pompierii au intervenit pentru a stinge focul

Trei echipaje de pompieri s-au deplasat la stadionul din Cernavodă după ce s-a constatat că iese fum din zona vestiarelor. Flăcările s-au extins rapid, iar imaginile postate de vorbesc de la sine.

Se pare că incendiul a izbucnit de la un scurtcircuit. Pompierii intervin în mod dinamic pentru a stinge flăcările și pentru a reduce daunele. Nu au fost raportate persoane decedate sau rănite.

Detalii despre stadionul din Cernavodă. A fost construit acum 95 de ani!

Stadionul pe care îşi dispută meciurile echipa este Stadionul Ideal din Cernavodă. Arena a fost construită în 1930 și modernizată în perioada 2020-2022. Capacitatea stadionului este de aproximativ 721 de locuri.

a fost înfiinţată în anul 1927, sub denumirea iniţială „Mercur Cernavodă”. În prezent activează în liga a treia, seria trei și ocupă locul 8 după primele 12 etape jucate din campioant.

„CS Axiopolis Cernavodă își dispută meciurile oficiale pe Stadionul Ideal din Cernavodă, o arenă recent modernizată între 2020 și 2022 cu o capacitate oficială de 721 locuri pe scaune. Noua infrastructură include instalație de nocturnă, sistem de irigații, pistă de atletism și facilități moderne pentru sportivi și public. Inaugurarea oficială a avut loc pe 1 iunie 2022, într-un meci împotriva CS Medgidia, prilej cu care tribuna a fost completată de spectatori entuziaști”, se arată pe site-ul oficial al echipei din liga a treia.