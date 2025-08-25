News

Incendiu masiv de vegetație în Buzău: flăcările s-au extins la un parc auto. Au ars trei cabine de TIR și două microbuze

Un incendiu masiv de vegetație a izbucnit în județul Buzău. În scurt timp, flăcările s-au extins la un parc auto din apropiere
Pompierii sunt în alertă, după ce un incendiu de vegetație uscată a izbucnit într-o localitate din județul Buzău. Flăcările s-au extins în scurt timp la un parc auto din apropiere și a produs pagube însemnate. Au ars trei cabine de TIR și două microbuze.

Incendiu de vegetație masiv în Buzău

Alerta a fost dată luni după-amiază, în localitatea Tăbărăşti, comuna Gălbinași. Inspectoratul pentru Situații de Urgență a transmis faptul că au fost trimise două autospeciale de stingere. Acolo, pompierii se luptă cu flăcările, care deja s-au extins la un parc auto aflat în zonă.

Potrivit autorităților, trei cabine de TIR și două microbuze au luat foc. În continuare, echipajele de intervenție încearcă să limiteze extinderea incendiului și să protejeze alte bunuri din apropiere. „Intervenţia este în desfăşurare, situaţia este dinamică”, au mai transmis reprezentanţii ISU Buzău.

În urmă cu doar o zi, pompierii au intervenit și în localitatea buzoiană Racovițeni. O suprafață de 40 de hectare de vegetație uscată s-a aprins. De asemenea, au fost afectate culturi de porumb și floarea soarelui, dar și o vie și o lizieră de salcâm. La fața locului au acționat mai multe echipaje de pompieri.

În misiune s-au implicat 20 de cadre militare, cu trei autospeciale de stingere, două autospeciale de primă intervenție și comandă, precum și reprezentanți de la Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență Grebănu și Racovițeni.

Depozit de fier vechi în flăcări

În luna iulie, un incendiu violent s-a produs la un depozit de fier vechi din municipiul Buzău. Ajunși la fața locului, pompierii din cadrul ISU Buzău au constatat că flăcările se manifestau pe o suprafață de circa 200 de metri pătrați. Mai multe stive de cartoane și mase plastice au fost cuprinse de foc, existând pericolul propagării la construcțiile și utilajele din apropiere. Totodată, cantitatea mare de materiale combustibile a îngreunat acțiunea salvatorilor.

Lupta cu flăcările a durat aproape șapte ore, în condițiile în care materialele extrem de inflamabile și degajările mari de fum au complicat intervenție. Împrejurările în care a izbucnit incendiul nu sunt clare.

