Incendiu masiv de vegetație în Gorj: oamenii au ieșit în stradă, cu copiii în brațe. O construcție și mai multe mașini au fost făcute scrum

Un incendiu masiv de vegetație a izbucnit în Gorj și amenință locuințele oamenilor. Focul a cuprins o fermă și mai multe mașini
Codrina Menţel
16.08.2025 | 19:53
Incendiu masiv de vegetatie in Gorj oamenii au iesit in strada cu copiii in brate O constructie si mai multe masini au fost facute scrum
Incendiu masiv de vegetație în Gorj. Oamenii au ieșit, disperați, din case. Foto: Facebook/ colaj Fanatik

Pompierii din Gorj sunt în alertă, după ce un incendiu de vegetație a izbucnit. Din cauza vântului, acesta s-a extins pe 200 de hectare și amenință locuințele oamenilor. Între timp, flăcările au produs și alte pagube.

Incendiu masiv de vegetație în Gorj

Un incendiu de vegetație a izbucnit la periferia municipiului Târgu Jiu. Acesta se manifestă în zona variantei ocolitoare a orașului, mai exact în zona Preajba către cartierul Narciselor. Focul s-a extins pe 200 de hectare și amenință casele oamenilor.

La fața locului au intervenit pompierii cu nouă autospeciale. Cu toate acestea, vântul puternic și temperaturile extrem de ridicate îngreunează misiunea. Locuitorii din cartierul Narciselor au ieșit în stradă, cu copiii în brațe, și se tem ca locuințele lor să nu fie cuprinse de flăcări.

„Este un incendiu de vegetație care se manifestă pe o suprafață de aproximativ 200 de hectare cu posibilitate de propagare la construcțiile aflate în imediata apropiere. Intervenim pentru limitarea efectelor cu 9 autospeciale de lucru cu apă și spumă!

A fost mărită capacitatea operațională a unității pentru gestionarea eficientă a situației de urgență. Colegii noștri fac tot ceea ce este omenește posibil pentru limitarea efectelor și pentru lichidarea incendiului, însă intervenție este una foarte dificilă din cauza vântului care amplifică flăcările și a temperaturilor foarte ridicate din această perioadă. Din fericire, până în acest moment nu sunt înregistrate victime”, au transmis reprezentanții ISU Gorj.

Focul a cuprins o parte a unei ferme și mai multe mașini

Între timp, flăcările au ajuns în apropiere de o fermă, astfel că o construcție ce aparține acesteia a fost făcută scrum. De asemenea, mai multe mașini aflate în apropiere au fost distruse.

,,Din informațiile pe care le am în acest moment, a ars o construcție aparținând unei ferme și mai multe autovehicule garate în apropiere. Nu știm încă dacă autovehiculele erau funcționale. Intervenția este în dinamica! O să revin cu un bilanț la final”, a transmis Florin Chisim, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Gorj.

