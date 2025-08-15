Incendiu puternic în Ilfov. Locuitorii au fost alertați prin mesaj RO-Alert, a început evacuarea: “Pericol de propagare la case”. Update

Un incendiu puternic a izbucnit în județul Ilfov, vineri. Locuitorii din zona pericolului au fost alertați prin intermediul unui mesaj RO-Alert.
ISU București – Ilfov a transmis că, după izbucnirea incendiului, au fost evacuate 20 de persoane. De asemenea, alte 50 de persoane au fost evacuate. Echipajele de intervenție se luptă în continuare cu flăcările.
Potrivit reprezentanților ISU București – Ilfov, incendiul izbucnit în localitatea Clinceni a fost localizat.
Este vorba despre un incendiu de vegetație uscată, produs în localitatea Clinceni din Ilfov. Flăcările se manifestă pe o suprafață de aproximativ 3 ha.
“Intervenim pentru stingerea unui incendiu, produs la vegetație uscată, pe strada Fortului din localitatea Clinceni, județul Ilfov. Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 3 ha, existând pericolul de propagare la case”, au transmis reprezentanții ISU București-Ilfov.
Populația a fost alertată printr-un mesaj RO-Alert. “Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate progresiv: 12 autospeciale de stingere și 1 ambulanță SMURD”, mai transmite ISU.
Incendiul se manifestă cu degajare mare de fum, iar flăcările se extind rapid. Alte câteva autospeciale de stingere au fost aduse la fața locului.
“Arderea se manifesta cu degajare mare de fum si extindere rapida, pe fondul existentei vegetației uscate pe suprafețe extinse de teren. Dispozitivul a fost suplimentat cu alte 4 autospeciale de stingere”, au mai precizat reprezentanții ISU.
Acum, la fața locului acționează 20 de autospeciale de stingere. Din cauza terenului, accesul autospecialelor de intervenție nu este permis în toate zonele unde se manifestă incendiul.
“În acest moment acționează 20 de autospeciale de stingere. Acțiunile de intervenție se desfășoară cu prioritate pentru limitarea propagării incendiului in zonele cu locuințe și spatii de depozitare.
Terenul nu permite accesul autospecialelor de intervenție în toate zonele de manifestare a incendiului”, adaugă reprezentanții ISU.
În aceste momente, persoanele din zona afectată de incendiu sunt evacuate. Focul se manifestă pe o suprafață extinsă, precum și un număr ridicat de focare. “Posibilități limitate de alimentare cu apă pentru autospeciale”.
Tot vineri, un incendiu de proporții a izbucnit la depozitul Sameday din Iași, aflat pe strada Trei Fântâni. Nu au existat victime, însă flăcările au produs degajări mari de fum, motiv pentru care populația a primit un mesaj RO-Alert.
Peste 50 de pompieri au fost trimiși să stingă flăcările mistuitoare de la depozit. Locuitorii au fost îndemnați să evite deplasările în aer liber și să închidă geamurile locuințelor. Totodată, au fost sfătuiți să evite expunerea la fum.