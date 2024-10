Incendiu puternic în Mehedinți. O casă s-a făcut scrum, din cauza unor lumânări lăsate aprinse: “Nu mai aveai ce să stingi”

, duminică seara, în județul Mehedinți, aici unde o casă s-a făcut scrum după ce proprietarul a uitat mai multe lumânări aprinse. Flăcările s-au extins rapid și au distrus întreaga locuință.

Incendiu devastator în Mehedinți. O locuință a fost distrusă de flăcări

Un bărbat din comuna Izvoru Bârzii a rămas fără acoperiș deasupra capului, după ce casa i-a fost înghițită de flăcări, seara trecută. Incendiul a pornit de la mai multe lumânări lăsate aprinse într-o cameră.

ADVERTISEMENT

Focul s-a extins rapid la mai multe materiale plastice. Totodată, incendiul a afectat cablurile electrice din zonă, iar mai multe locuințe au rămas fără electricitate timp de câteva ore.

Deși fratele proprietarului și vecinii au intervenit înainte de sosirea pompierilor, flăcările au cuprins întreaga locuință. În interior se afla și o butelie, fratele bărbatului reușind să o scoată rapid.

ADVERTISEMENT

„Nu mai aveai ce să stingi! Nu aveai cum! Păi a luat foc acoperişul direct”, a declarat fratele proprietarului, potrivit . Nu au fost înregistrate victime, însă pagubele sunt însemnate.

„Dacă veneau flăcările pe noi, se întâmpla şi la noi la fel​”

Flăcările amenințau și celelalte case aflate în apropiere, precum și o mașină. , dar casa a fost făcută scrum. „Deja flăcările se extinseseră.

ADVERTISEMENT

Fratele căra cu găleata apa, încerca să le stingă de zor. După aceea, noi când am văzut, am strigat la vecinul. Am tras furtunele din noastre din curte, să-i ajutăm.

Vă daţi seama, că stăm puţin mai în sus de ei. Dacă veneau flăcările pe noi, se întâmpla şi la noi la fel​”, a mai spus o vecină. Echipajele de intervenție au izolat cablurile pentru a nu exista pericol de electrocutare.

ADVERTISEMENT

Proprietarul casei a rămas fără acoperiș deasupra capului, chiar în prag de iarnă. Fratele acestuia, care locuiește în apropiere, spune că îl va găzdui. Cei doi au avut nevoie de îngrijiri medicale, după au suferit atac de panică.