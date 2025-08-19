Incendiu puternic în Praid, la un spațiu comercial. Trei magazine au ars noaptea trecută. Video

Un incendiu puternic a avut loc în Praid noaptea trecută. Din cauza flăcărilor, trei magazine au ars. Pompierii s-au deplasat rapid la fața locului și s-au luptat câteva ore cu flăcările.

În noaptea de luni spre marți, într-un spațiu comercial din localitatea Praid, în județul Harghita. Trei magazine mixte au fost afectate, dar și geamurile de la două apartamente dintr-un bloc de locuit aflat în apropiere.

Incendiul a fost anunțat la scurt timp după miezul nopții, după cum a transmis ISU Harghita. Pentru stingerea focului, au intervenit două echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Odorheiu Secuiesc, cu două autospeciale de stingere. S-au deplasat la fața locului și serviciile voluntare pentru situații de urgență ale localităților Praid și Corund.

În urma incendiului, s-au înregistrat mai multe pagube materiale, iar etajul superior a ars, fiind afectate și mai multe aparate. Nu au fost raportate victime. Incendiul a fost lichidat în jurul orei 4 dimineața.

“’La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta la trei magazine mixte, cu posibilități de propagare la un bloc de locuit, unde au fost afectate geamurile de la două apartamente. S-a acționat pentru localizarea și stingerea incendiului, acesta fiind lichidat în jurul orei 4:00.

În urma incendiului, au ars: etajul superior, pe o suprafață de circa 100 mp, produse de artizanat, aparate electrocasnice, materii prime alimentare, aparate de gătit, aparate frigorifice, mobilier”, au transmis reprezentanții ISU Harghita, potrivit .

Pompierii au stabilit că incendiul de la spațiul comercial din Praid a fost cauzat, cel mai probabil, ce un scurtcircuit electric, mai transmite ISU.

Un incendiu de proporții a avut loc la un depozit

La finalul săptămânii trecute, a avut loc la un depozit Sameday din Iași. Din cauza degajărilor mari de fum, populația a primit mesaje RO-Alert. Din fericire, nu au fost victime în urma incidentului.

Mai mult de 50 de pompieri au fost trimiși pentru a stinge incendiul din Iași. Locuitorii au fost îndemnați să evite deplasările în aer liber și să închidă geamurile. Autoritățile le-au transmis să evite, pe cât posibil, expunerea la fum.