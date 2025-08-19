Incendiu puternic în Praid, la un spațiu comercial. Trei magazine au ars noaptea trecută. Video

Un incendiu puternic a avut loc în Praid noaptea trecută. Din cauza flăcărilor, trei magazine au ars. Pompierii s-au deplasat rapid la fața locului și s-au luptat câteva ore cu flăcările.
În noaptea de luni spre marți, un incendiu a avut loc într-un spațiu comercial din localitatea Praid, în județul Harghita. Trei magazine mixte au fost afectate, dar și geamurile de la două apartamente dintr-un bloc de locuit aflat în apropiere.
Incendiul a fost anunțat la scurt timp după miezul nopții, după cum a transmis ISU Harghita. Pentru stingerea focului, au intervenit două echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Odorheiu Secuiesc, cu două autospeciale de stingere. S-au deplasat la fața locului și serviciile voluntare pentru situații de urgență ale localităților Praid și Corund.
În urma incendiului, s-au înregistrat mai multe pagube materiale, iar etajul superior a ars, fiind afectate și mai multe aparate. Nu au fost raportate victime. Incendiul a fost lichidat în jurul orei 4 dimineața.
“’La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta la trei magazine mixte, cu posibilități de propagare la un bloc de locuit, unde au fost afectate geamurile de la două apartamente. S-a acționat pentru localizarea și stingerea incendiului, acesta fiind lichidat în jurul orei 4:00.
În urma incendiului, au ars: etajul superior, pe o suprafață de circa 100 mp, produse de artizanat, aparate electrocasnice, materii prime alimentare, aparate de gătit, aparate frigorifice, mobilier”, au transmis reprezentanții ISU Harghita, potrivit Agerpres.
Pompierii au stabilit că incendiul de la spațiul comercial din Praid a fost cauzat, cel mai probabil, ce un scurtcircuit electric, mai transmite ISU.
