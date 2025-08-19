News

Incendiu puternic în Praid, la un spațiu comercial. Trei magazine au ars noaptea trecută. Video

Un incendiu puternic a avut loc în Praid, la un spațiu comercial, iar trei magazine au fost afectate de flăcările mistuitoare
Andreea Stanaringa
19.08.2025 | 10:44
Incendiu la un spațiu comercial din Praid. Sursa foto: ISU Harghita/Colaj Fanatik

Un incendiu puternic a avut loc în Praid noaptea trecută. Din cauza flăcărilor, trei magazine au ars. Pompierii s-au deplasat rapid la fața locului și s-au luptat câteva ore cu flăcările.

Un incendiu puternic a avut loc în Praid

În noaptea de luni spre marți, un incendiu a avut loc într-un spațiu comercial din localitatea Praid, în județul Harghita. Trei magazine mixte au fost afectate, dar și geamurile de la două apartamente dintr-un bloc de locuit aflat în apropiere.

Incendiul a fost anunțat la scurt timp după miezul nopții, după cum a transmis ISU Harghita. Pentru stingerea focului, au intervenit două echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Odorheiu Secuiesc, cu două autospeciale de stingere. S-au deplasat la fața locului și serviciile voluntare pentru situații de urgență ale localităților Praid și Corund.

În urma incendiului, s-au înregistrat mai multe pagube materiale, iar etajul superior a ars, fiind afectate și mai multe aparate. Nu au fost raportate victime. Incendiul a fost lichidat în jurul orei 4 dimineața.

“’La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta la trei magazine mixte, cu posibilități de propagare la un bloc de locuit, unde au fost afectate geamurile de la două apartamente. S-a acționat pentru localizarea și stingerea incendiului, acesta fiind lichidat în jurul orei 4:00.

În urma incendiului, au ars: etajul superior, pe o suprafață de circa 100 mp, produse de artizanat, aparate electrocasnice, materii prime alimentare, aparate de gătit, aparate frigorifice, mobilier”, au transmis reprezentanții ISU Harghita, potrivit Agerpres.

Pompierii au stabilit că incendiul de la spațiul comercial din Praid a fost cauzat, cel mai probabil, ce un scurtcircuit electric, mai transmite ISU.

Un incendiu de proporții a avut loc la un depozit

La finalul săptămânii trecute, un incendiu de proporții a avut loc la un depozit Sameday din Iași. Din cauza degajărilor mari de fum, populația a primit mesaje RO-Alert. Din fericire, nu au fost victime în urma incidentului.

Mai mult de 50 de pompieri au fost trimiși pentru a stinge incendiul din Iași. Locuitorii au fost îndemnați să evite deplasările în aer liber și să închidă geamurile. Autoritățile le-au transmis să evite, pe cât posibil, expunerea la fum.

