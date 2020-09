Incendiu puternic izbucnit în portul din Beirut, la o lună distanță de la explozia catastrofală. Video

La o lună distanță de la explozia de proporții care a zguduit capitala Libanului, Beirut, în portul din oraș s-a declanșat un incendiu de proporții.

Conform primelor informații, un depozit de anvelope și combustibil a luat foc în zonă, iar deocamdată nu sunt date privind eventuale victime.

Din imaginile publicate pe site-urile de socializare se văd nori uriași de fum și flăcări înalte care ies dintr-un depozit dărâmat. Încă nu este cunoscută cauza incendiului.

Un incendiu uriaș a izbucnit, joi, în portul maritim din Beirut, la o lună după explozia care a devastat capitala Libanului, potrivit Reuters.

