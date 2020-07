Incendiu puternic la catedrala din Nantes. Peste 60 de pompieri chemați să stingă focul. Video

Un incendiu puternic a izbucnit sâmbătă dimineața în interiorul catedralei din Nantes, oraș din vestul Franței.

Imediat, peste 60 de pompieri au ajuns la clădirea ”Saint-Pierre-et-Saint-Paul” pentru a stinge flăcările.

Imaginile apărute pe site-urile de socializare indică un fum gros care iese din clădire. Incendiul de sâmbătă de la Nantes vine la un an după cel de la Catedrala Notre Dame din Paris.

Sâmbătă, în jurul orei 7:44, un incendiu de proporții a fost raportat în interiorul catedralei din oraşul francez Nantes, au precizat pompierii din departamentul Loire-Atlantique, informează BBC, care citează postul BFM TV.

”Incendiul nu a fost controlat, este în curs de dezvoltare. Este un incendiu important”, anunță autoritățile, potrivit sursei citate.

Nu este pentru prima oară când catedrala din Nantes este afectată de un incendiu. În 28 ianuarie 1972, acoperișul catedralei gotice Saint-Pierre-et-Saint-Paul din centrul orașului Nantes, construită între secolele al XV-lea și al XIX-lea, a fost devastat de flăcări.

Breaking: Fire breaks out at the Nantes Cathedral in France. pic.twitter.com/4b8slZcE7r

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

— Q Research Notables (@QAnonNotables) July 18, 2020