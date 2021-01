Incendiu puternic la Institutul Matei Balș din București: 4 morți. De la ce ar fi pornit focul. Update

Pompierii de la ISU București-Ilfov au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un pavilion al Spitalului Matei Balș.

La nivelul ISUBIF a fost declanșat Planul Roșu de Intervenție, un bilanț preliminar arătând că 4 pacienți au decedat la parterul pavilionului unde s-a produs incendiul.

Operațiunea de evacuare a pacienților din pavilionul afectat de incendiu a fost încheiată, iar ministrul Sănătății Vlad Voiculescu e în drum spre spital.

UPDATE, 8.29 / Potrivit unor surselor Antena 3, incendiul ar fi izbucnit din cauza unei aeroterme. Acest scenariu nu a fost confirmat oficial până la această oră. „Ancheta va scoate în evidență de la ce a pornit acest incendiu. Nu se cunoaște cauza incendiului în acest moment”, a declarat ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, la România TV.

UPDATE, 7.55 / Reacția ministrului Vlad Voiculescu: „Pacienţii sunt evaluaţi. Până acum au fost transferaţi la “Victor Babeş” patru pacienţi. După informaţiile mele, cu siguranţă vor fi şi alte transferuri. Pacienţii sunt evaluaţi în acest moment în camera de gardă la “Matei Balş”. Este clar că este o problemă şi vorbim despre institutul cel mai bine finanţat din această ţară. De asemenea, vorbim despre spitalul care a tratat, sunt două spitale mari în Bucureşti care au tratat, foarte mulţi pacienţi, au fost folosite la capacitate până astăzi. În acest moment, nu am decât informaţiile acestea că există trei decese deja”

UPDATE, 7.30 / Un cetățean nemulțumit i-a certat pe Raed Arafat și Vlad Voiculescu, iscând un conflict cu Arafat. „Murim ca șoarecii în spitale! Unde sunt controalele, domnul Arafat?”, a răbufnit bărbatul. Vizibil iritat, Arafat l-a trimis acasă: „Vă rog, dacă ați venit aici să urlați, să nu mai faceți asta. Vin pompierii și vă vor transmite care sunt cauzele incendiului”.

UPDATE 7.20 / Oficialitățile fac declarații în urma tragediei

Beatrice Mahler, manager Marius Nasta „Vom putea primi pana la 36 de pacienti. Medicii, asistenti si infirmieri s-au mobilizat si au venit de acasa. Asteptam aici”,.

Raed Arafat: „Bună dimineața și în primul rând vreau să transmit condoleanțe familiilor 4 persoane, 3 găsite ulterior după ce s-a degajat fumul, carbonizate și unul care a fost tentată resuscitarea, fără reușită.

La 5.05 dimineața a fost apelul la 112, la 5.13 minute a fost primul echipaj sosit care a anunțat situația. la 5.14 minute a fost declanțat planul roșu, au fost deplasate mai multe forțe. De la început au fost informați domnul premier și domnul ministru Voiculescu și Bode, la centrul de coordonare de ministerul de interne se află ministrul Bode”.

Colonelul Șchiopu: „Primul apel a intrat în dispecerat la 5.05, am ajuns la 5.13 minute. Ardea cu o flacără deschisă pe 120 metri pătrați, afectate patru saloane. Erau posibilități reale cu extindere la etajul 1. S-au constituit echipe de salvare concomitent cu echipele de lichidare a incendiului. Am evacuat etajele superioare și parterul clădirii. 102 persoane au fost evacuate și către spitalele desemnate. 24 de autospeciale am avut, 4 scări și 4 descarcerări și 10 microbuze”.

Doctorul Oprița: „Împreună cu colegii mei am coordonat forțele de intervenție, am avut 38 echipaje de prim ajutor, 6 echipaje de terapie intensivă mobilă, la nivelul spitalului nostru au fost mobilizați 100 de medici asistenți și suplimentari. La fața locului au fost evacuate un număr de aproximativ 44 de persoane către spitalele de urgență Floreasca, Universitar și Pantelimon. Restul evacuate către celelalte pavilioane”.

Streinu Cercel: „Nu se știe de la ce a izbucnit incendiul, când vom afla vă vom anunța. Avizele sunt în ordine, ultima linie de oxigen a fost montată în decembrie”.

Incendiu de proporții la Spitalul Matei Balș din București

Incendiu Spitalul Matei Balș – Incendiu a fost devastator și a izbucnit în jurul orei 5.00. Zeci de ambulanțe au fost trimise la fața locului și 102 pacienți au fost evacuați.

„Din păcate, au fost găsite primele victime. Trei persoane carbonizate şi o alta aflată în resuscitare″, se arată într-o informare a Ministerul Sănătății.

„Incendiul s-a manifestat la parterul unui corp de cladire cu regim de înălțime P+3, pe două laturi. Au fost constituite echipe de cautare și salvare a persoanelor și se realizeaza evacuarea lor. Potrivit informațiilor furnizate, în clădire se aflau aproximativ 100 de persoane”, au transmis reprezentanții ISU București.