Incendiu puternic la Tribunalul și Judecătoria din Bistrița. Zeci de dosare s-au făcut scrum

Pompierii au fost sesizați în privința unei degajări de fum care venea din clădirea în care funcționează Tribunalul și Judecătoria Bistrița. Potrivit autorităților, nu există victime.

Zeci de dosare s-au făcut scrum

Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului Bistrița-Năsăud au fost sesizați cu privire la un incendiu izbucnit la subsolul unei clădiri în care funcționează Tribunalul și Judecătoria Bistrița.

ADVERTISEMENT

Când au ajuns autoritățile la fața locului, au constatat faptul că ardeau dosarele din subsol, fără a exista un risc de propagare a incendiului. Mai mult, nicio persoană nu a fost rănită.

„În urmă cu puţin timp, pompierii militari au fost sesizarti despre faptul că la subsolul unei încăperi din cadrul Tribunalului/Judecătoriei Bistriţa este fum”, a transmis, marţi, ISU Bistriţa-Năsăud.

ADVERTISEMENT

Incendiu puternic în Bistrița

La începutul acestei luni, pompierii bistrițeni au avut o misiune grea. Într-o localitate din Bistrița a avut loc un . A ars o gospădărie din localitatea Pinticu.

Proprietarii casei se pregăteau de somn, moment în care au fost alertați de o bubuitură puternică. Grajdul s-a aprins ca o torță, iar tot mai mult cu fiecare minut.

ADVERTISEMENT

„Am auzit așa bubuitură, am sărit repede, am luat lanterna și am văzut flăcările. Pe când am ajuns era plină curtea de băieți, scoteau căruțele, calul din grajd”, a declarat proprietara, potrivit protv.ro.

Vecinii au sărit în ajutor imediat cum au observat flăcările. Au sunat la 112, însă deja focul cuprinsese deja mai multe anexe, dar și acoperișul unei case aflate în construcție. Gospodăria unui vecin a fost, de asemenea, afectată.

ADVERTISEMENT

Misiunea salvatorilor a fost extrem de dificilă din cauza lipsei de apă din zonă. Incendiul a fost stins după aproximativ șase ore. Nu au existat victime, însă pagubele materiale au fost uriașe. Scânteia ar fi pornit, cel mai probabil, din cauza unei defecțiuni la instalația electrică.

„În primă fază mașinile au fost alimentate de la fântânile din vecinătăți, ca ulterior să fie alimentate de la cel mai apropiat hidrant care se afla la patru kilometri”, a declarat purtătorul de cuvând ISU Bistrița-Năsăud.