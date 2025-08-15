News

Incendiu uriaș la depozitul Sameday din Iași. A fost trimis RO-Alert locuitorilor

Incendiu puternic la depozitul Sameday din Iași, pe strada Trei Fântâni. Locuitorii au fost avertizați prin RO ALERT să închidă geamurile din cauza fumului gros.
Mădălina Cristea
15.08.2025 | 13:29
Un incendiu puternic a izbucnit la depozitul Sameday din Iași. A fost trimis mesaj RO Alert locuitorilor. Sursa foto: Ziaruldeiași.ro.

Un incendiu puternic a izbucnit vineri la depozitul Sameday din municipiul Iași, situat pe strada Trei Fântâni. Din fericire, nu au fost raportate victime, însă din cauza degajărilor mari de fum ISU Iași a transmis un mesaj RO ALERT pentru populație.

Incendiu puternic în Iași la un depozit Sameday. A fost trimis RO ALERT

La fața locului au intervenit trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de transport apă, o autoscară pentru intervenții la înălțime și un echipaj de prim ajutor calificat din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași. Pompierii acționează pentru localizarea și lichidarea flăcărilor, iar autoritățile au transmis că monitorizează calitatea aerului.

„Misiune de stingere a unui incendiu la un depozit în mun. Iași, str. Trei Fantani. La locul intervenșiei se deplasează trei autospeciale de stingere cu apă și spumă , o autospecială de transport apă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime și un echipaj de prim ajutor calificat din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași”, au transmis reprezentanții ISU Iași.

Peste 50 de pompieri, trimiși să stingă incendiul din Iași

Autoritățile au emis și un mesaj RO Alert din cauza direcției vântului care, chiar dacă nu este foarte puternic, bate dinspre est spre vest, împingând fumul dens către oraș. Locuitorii au fost sfătuiți să evite deplasările în aer liber, să închidă geamurile și să încerce să nu se expună la fum. Un număr masiv de pompieri au fost trimiși să lupte cu flăcările.

„La acest moment, la fața locului acționează un total de 8 autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS), 2 autospeciale pentru salvări de la înălțime (ASII), un echipaj de prim-ajutor (EPA), echipajul CBRN, autospeciala de roboți pentru intervenții (AspRoboti) și autospeciala de transport apă (ATA-AFZM), însumând 52 de subofițeri și 2 ofițeri”, a adăugat ISU Iași.

Știre în curs de actualizare

Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
