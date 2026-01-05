Incendiu uriaș la o locație sportivă istorică! Peste 60 de pompieri au intervenit. Video

ADVERTISEMENT

West Essex Golf Club, o locație cu o istorie de peste 125 de ani, a fost afectată de un incendiu uriaș. Clădirea clubului, care are două etaje, a fost distrusă, peste 60 de pompieri fiind nevoiți să intervină pentru a opri incendiul. Din fericire, nu au existat victime, toți cei prezenți în interior fiind evacuați.

Incendiu uriaș la o locație sportivă istorică din Anglia

Incendiul a izbucnit luni, în jurul orei locale 15:00 (17:00 în România), iar fumul a putut fi văzut de la o distanță de mai mulți kilometri. Mai multe echipe de pompieri din zonă au sosit la fața locului, peste 60 de persoane intervenind pentru a opri incendiul. Din fericire, nu au existat victime.

🚨HEARTBREAKING: HISTORIC WEST ESSEX GOLF CLUB CLUBHOUSE IN FLAMES – SMOKE SEEN FOR MILES ACROSS ESSEX‼️ 🚨This beloved 126 year old community gem in Chingford designed by legend James Braid has been gutted by a massive blaze today. 60 plus firefighters battling it, no injuries… — Gauci Reports (@MartinGauci)

„Când au sosit primele echipaje de pompieri, au confirmat că toată lumea a fost găsită și că nimeni nu a fost rănit. Au fost solicitate autospeciale de pompieri suplimentare pentru a oferi sprijin”, a precizat un reprezentant al Essex County Fire and Rescue Service, conform . Momentan, nu este clar de la ce a pornit incendiul.

Locația afectată de incendiu are un istoric de peste 125 de ani

a fost proiectat de James Braid şi inaugurat în anul 1900, sărbătorind astfel 125 de ani de existență în 2025, conform . Clădirea distrusă de a fost renovată și redeschisă în 1989, de către Sir Michael Bonallack, considerat drept cel mai important jucător de golf amator din istoria Marii Britanii.

Locaţia se află în cartierul londonez Chingford, la aproximativ 24 de kilometri de centrul orașului. Clubul West Essex este cunoscut pentru faptul că oferă o priveliște atât către pădurea Epping, cât și către centrul Londrei.