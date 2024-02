Incendiu violent în Delta Văcărești. Pompierii intervin cu 12 autospeciale de stingere

Un incendiu puternic s-a declanșat joi, 8 februarie, în in București. Ar fi vorba despre mai multe focare care au produs un volum dens de fum, care este vizibil pe o distanță considerabilă.

Delta Văcărești în flăcări

cu 12 autospeciale de stingere, iar potrivit informațiilor apărute pe rețelele de socializare focul ar fi început să se propage încă din jurul orei 14:00.

ISU-BIF transmite că incendiul se manifestă pe o suprafață de 1,5 hectare și pompierii au dificultăți în operațiune din cazua vântului din zonă.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs in Delta Vacaresti, care se manifesta pe o suprafata de 1,5 hectare. Actioneaza 8 autospeciale de stingere. Sunt posibilitati de propagare din cauza vantului.”, potrivit ISU București.

Fumul dens se poate observa din mai multe puncte ale Capitalei

Imaginile surprinse cu flăcările care au devastat vegetația din rezervația naturală au fost distribuite pe diverse rețele de socializare.

Asociația Parcul Natural Văcărești a menționat într-o postare pe Facebook că intervenția pompierilor și localizarea incendiului sunt dificile din cauza vântului puternic.

Cetățenii Capitalei au fost alertați printr-un mesaj „Extreme Alert”

„INCENDIU vegetatie uscata cu degajari de fum in Delta Vacaresti. Conduceti cu prudenta. Respectati recomandarile dispuse de autoritati. WILD FIRE (dry vegetation) with smoke emissions in Delta Vacaresti. Drive carefully. Follow the recommendations released by the authorities. Accesați/Visit : www.fiipregatit.ro. ISUBIF”, se arată în mesajul autorităților.

Vom reveni cu amănunte.