Incendiul din Mureș a răpit o viață. Copilul aflat în locuința cuprinsă de flăcări a murit în drum spre spital

Tragedia s-a petrecut în urmă cu trei zile, în localitatea Tonciu, județul Mureș. Atunci, băiețelul de zece ani a fost scos pe brațe din locuința cuprinsă de flăcări. Din nefericire, nu a mai rezistat până la spital și a murit pe drum.

Copilul a murit în drum spre spital

în urmă cu trei zile. Atunci, un copil a fost scos pe brațe, chiar de tatăl său. Medicii l-au găsit în stop cardio-respirator.

Din nefericire, . Corpul său a cedat în drum spre spital. Vecinii spun că medicii au încercat să-l readucă la viață până la venirea polițiștilor, potrivit .

„Un minor, aflat în locuinţă în momentul izbucnirii incendiului, a fost evacuat de aparţinători înainte de sosirea pompierilor. Din păcate, copilul se afla în stop cardio-respirator, iar echipajele medicale îi aplică manevre de resuscitare, iar eforturile pentru salvarea vieţii sale continuă”, a transmis ISU Mureş.

Mai mult, vâlvătaia a izbucnit chiar în camera în care se afla acesta. Tatăl său se afla în grădina din spatele casei când a observat fumul care deja ieșea pe fereastră.

„Am mers în grădină și am dat de mâncare la porc, și când să vin înapoi, deja ieșea fum din casă. Am scos copilul pe scări și am fugit la sora mea să vedem poate putem localiza focul”, a declarat tatăl copilului, potrivit sursei citate.

La sosirea autorităților, focul cuprinsese acoperișul și alte două camere. De asemenea, exista o posibilitate foarte mare să se extindă și la a treia cameră. Vecinii au sărit în ajutor ca focul să nu cuprindă și altă casă din apropiere.

„Incendiul se manifesta generalizat atât la acoperiș, cât și la două camere, cu posibilitatea de propagare la a treia cameră. Am reușit să localizăm incendiul să nu afecteze cea de-a treia cameră”, a declarat Todoran Alin Dumitru, șef gardă de intervenție, Detașamentul de pompieri din Reghin.

În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere și distrugere din culpă. Anchetatorii urmează să verifice și condițiile în care era crescut băiatul.