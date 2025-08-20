Încep înscrierile pentru voucherele de energie. Categoriile de persoane care vor primi un ajutor lunar de 50 de lei

Vești bune pentru românii cu venituri mici. S-a dat startul înscrierilor pe platforma voucherelor de energie. Care sunt categoriile de persoane care vor primi un ajutor lunar de 50 de lei pentru plata facturilor.

Românii se pot înscrie pe platforma online pentru a primi vouchere de energie electrică

Odată cu eliminarea plafonării prețurilor la energia electrică, românii vor avea facturi mai mari de plătit. Bugetul unora dintre ei va fi dat peste cap, așa că statul român a pregătit o metodă menită să îi ajute. Și anume, anumite categorii de români vor primi lunar

Înainte de a intra în posesia acestor vouchere, este necesară înscrierea pe o platformă online, care va deveni funcțională chiar de astăzi. Platforma este lansată de Ministerul Muncii, iar acces la ea vor avea personalul din primării și reprezentanții Poștei Române. Persoanele care nu au acces la internet vor beneficia de tot sprijinul autorităților locale și al oficiilor poștale.

Pentru lansarea acestei platforme, Serviciul de Telecomunicații Speciale a avut la dispoziție un termen de 60 de zile. Deși trebuia lansată până la finalul lunii august, platforma a fost gata mult mai devreme și a fost deja testată de Ministerul Muncii.

Cine sunt persoanele care vor primi 50 de lei lunar pentru plata facturilor

În categoria persoanelor care se încadrează să primească voucherele de 50 de lei se înscriu persoanele singure cu venituri mai mici de 1900 de lei pe lună și familiile al căror venit este mai mic de 1784 de lei/lună, de persoană.

„Venim în sprijinul celor care au cea mai mare nevoie. Este un gest de solidaritate și respect față de cetățenii care riscă să nu își poată plăti facturile. Vrem să asigurăm fiecărei familii un trai decent și acces la un serviciu esențial, precum energia electrică.”, a declarat Petre-Florin Manole, .

Așa cum am precizat, voucherele vor avea valoarea de 50 de lei. Acestea vor avea forma unui cod de bare care se va aplica la fiecare factură de energie electrică emisă de acum încolo.

Facturile PPC, emise cu întârziere

Luna aceasta, toți clienții PPC, fostul Enel, vor primi facturile de energie electrică și gaze aferente lunii iulie cu o mică întârziere. Compania a transmis deja că facturile se vor emite începând cu 21 iulie. Întârzierea este rezultatul adaptării sistemelor la noile prevederi legislative.

Chiar dacă , clienții nu trebuie să își facă griji. Aceștia vor avea la dispoziție același termen de plată. De asemenea, potrivit companiei, persoanele care nu reușesc să achite integral factura pot cere eșalonarea plății. Cererea se poate face atât online, cât și prin call-center sau prin prezentarea în magazinele PPC.