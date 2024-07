Încep lucrările de modernizare la un obiectiv important al României. Hidroelectrica a făcut anunțul

că amenajarea hidroenergetică Vidraru, inaugurată în urmă cu 58 de ani, intră într-un amplu porces de retehnologizare.

Încep lucrările de modernizare la un obiectiv important al României

După opt ani de amănări, Hidroelectrica a atribuit contractul în valoare de peste 188 de milioane de euro, fără TVA, Asocierii formate din Electromontaj, Koncar – Engineering Co. Ltd. for Production and Services şi Butan Grup care va realiza proiectul „Retehnologizarea AHE Vidraru” ce vizează

Reprezentanții Hidroelectrica spun că Hidrocentrala Vidraru are un rol extrem de important în sistemul energetic national (SEN) și asta pentru că ”participă şi la reglajul putere-frecvenţă, asigurând totodată servicii de sistem”.

Potrivit lor, această centrală utilizează potenţialul hidroenergetic al Argeşului ”pe un sector de 28 km lungime, între Cumpăna şi Oieşti, valorificând o cădere totală de apă de 324 metri. Lacul de acumulare are un volum total de 465 milioane mc, din care 320 milioane mc reprezintă volumul util”.

În anul 1966, atunci când a fost inaugurat, Barajul Vidraru era al cincilea ca mărime din Europa şi al nouălea în lume. În prezent, amenajarea asigură o producţie anuală de energie electrică de circa 400 GWh, spun reprezentanții Hidroelectrica.

Hidroelectrica anunță rezultate remarcabile

Károly Borbély, CEO Hidroelectrica, a transmis, luni, că retehnologizarea Vidraru va asigura nu doar o capacitate crescută de producţie a energiei regenerabile, ci va avea şi un impact pozitiv asupra stabilităţii reţelei energetice naţionale.

”Suntem încrezători că parteneriatul cu Electromontaj şi asociaţii săi va aduce rezultate remarcabile.

Această investiţie majoră subliniază angajamentul Hidroelectrica de a moderniza şi optimiza capacităţile sale de producţie, asigurând astfel o contribuţie semnificativă la obiectivele naţionale şi europene de energie regenerabilă şi sustenabilitate”, a declarat Károly Borbély, CEO Hidroelectrica,.

Oficialul a subliniat că proiectul de retehnologizare a Vidraru implică tehnologii de ultimă generaţie şi soluţii inovatoare ce cuprind:

montajul echipamentelor mecanice și electrice;

integrarea instalațiilor modernizate;

lucrări de construcții pentru înlocuirea/reabilitarea echipamentelor existente;

consolidarea construcțiilor hidrotehnice, precum barajul, derivația sub presiune, centrala, blocul tehnic, și construirea unui depozit pentru deșeuri și materiale refolosibile.

De asemenea, mega-proiectul de infrastructură demarat la Vidraru prevede și implementarea unui sistem automat de comandă – control pentru coordonarea funcționării echipamentelor și instalațiilor, servicii de evaluare a stării tehnice, proiectare și inginerie pentru fiecare unitate tehnică, precum și activități de project management pentru coordonarea întregului proces de retehnologizare.