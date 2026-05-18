Încep plecările la CFR Cluj: „Trebuie să curățăm vestiarul de niște turbulențe!”. Ce se întâmplă cu Marian Copilu

ADVERTISEMENT

CFR Cluj va evolua în preliminariile Conference League după ce și-a asigurat locul 3 în play-off-ul acestui sezon din SuperLiga. Ardelenii pregătesc o adevărată reconstrucție în această vară, de la management la lot. Președintele Iuliu Mureșan a vorbit în direct la FANATIK SUPERLIGA despre modificările puse la cale de echipa din Gruia.

Curățenie de vară la CFR Cluj. Iuliu Mureșan a anunțat ce se întâmplă cu jucătorii

CFR Cluj se va despărți de anumiți jucători la finalul acestui sezon. Conducerea lucrează deja la prelungirea contractelor unor titulari precum și Mihai Popa, repatriat în iarnă de la Torino. Iuliu Mureșan a spus că va elimina în continuare din vestiar fotbaliștii care perturbă atmosfera, dar și că echipa va primi întăriri importante din Portugalia. „Sinyan nu e chiar subiect închis, dar șansele sunt mai mari să plece, într-adevăr. Mai avem o problemă cu Mihai Popa, portarul, care are contract până la 30 iunie și aș vrea să rămână. Am discutat cu el și o mai aveam o discuție săptămâna asta marți, miercuri, joi, numai asta o să facem, o să discutăm cu jucătorii pe care vrem să îi avem în continuare.

ADVERTISEMENT

Din păcate sau din fericire vin unii jucători pe care i-am împrumutat și care sunt câțiva pe care nu ne putem baza și care nici nu sunt pozitivi în vestiar. Va trebui iar să încerc să curățăm vestiarul de niște turbulențe. Acum suntem o familie unită și asta este foarte important. Obligatoriu va trebui să și vindem, ca să ne asigurăm buget. De Biliboc avem câteva întrebări, dar nimic concret. Tatonări, mai sună impresari, dar totul este doar premergător. Djokovic mai are contract încă un an. Doar lui Sinyan și lui Popa le expiră. Poate aducem 2-3 portughezi”, a spus inițial președintele ardelenilor.

Ce a spus Iuliu Mureșan despre Marian Copilu

Ulterior, . „Doctorul” a spus că fostul președinte al clubului între 2017 și 2021, precum și Ionuț Ivașcu, vor da verdictul final dacă se alătură „feroviarilor” după ultima etapă din acest sezon „Eu zic că sunt șanse 50-50 să rămână Pancu. Marian Copilu a fost la meci, a stat lângă mine în lojă. Nu e la club, nu are contract cu clubul. Probabil că o să vină, nu știu, vedem.

ADVERTISEMENT

Nu are contract nici el nici Ivașcu. Marian Copilu a zis că se mai gândește un pic, să se termine campionatul și vedem. Eu m-am înțeles bine cu el. Trăiește și știe fotbal și ar fi un plus, nu un minus pentru managementul clubului”, a mai spus Iuliu Mureșan la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT