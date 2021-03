Încep programările în etapa a 3-a a campaniei de vaccinare. Programul pe județe și modalitatea de înscriere

Luni, 15 martie, începe etapa a 3-a a campaniei de vaccinare anti-Covid 19, care se adresează populaţiei generale. În localitățile cu rata de infectare de peste 4,5 la 1.000 de locuitori, începe vaccinarea propriu-zisă a persoanelor deja programate, iar pentru restul se vor realiza liste de așteptare.

Duminică, premierul Florin Cîțu anunța că peste 1,5 milioane de beneficiari sunt înscrişi pe platforma electronică, din care aproximativ 500.000 sunt din rândul populaţiei generale.

Potrivit comunicatului oficial al celor de la Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva Covid-19 (CNCAV), cetățenii se pot înscrie pe platforma națională de vaccinare sau prin intermediul call-center-ului. Listele de așteptare se vor deschide succesiv, începând cu ora 9.00.

Debut în etapa a 3-a a campaniei de vaccinare anti-Covid. Programul pe județe al programărilor

În localităţile cu rata de infectare de peste 4,5 la 1.000 de locuitori, începe vaccinarea propriu-zisă a persoanelor deja programate.

Potrivit Comitetului de Coordonare a Vaccinării, începând cu ora 09.00, se vor deschide succesiv listele de așteptare pe județe, în conformitate cu următorul program:

Orele 9.00 – 11.00: Centre de vaccinare din judeţele Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Brăila, Braşov, Buzău, Călăraşi, Caraş-Severin, Cluj, Constanţa, Covasna

Orele 11.00 – 13.00: Centre de vaccinare din judeţele Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Maramureş, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Olt, Prahova

Orele 13.00 – 15.00: Centre de vaccinare din judeţele Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiş, Tulcea, Vâlcea, Vaslui, Vrancea, Ilfov şi Municipiul Bucureşti.

”De asemenea, vă informăm că pot exista perioade de mentenanţă în vederea optimizării aplicaţiei. În aceste perioade este posibil ca aplicaţia să funcţioneze cu întârzieri”, arată sursa citată, pe Facebook.

În etapa a 3-a a campaniei de vaccinare este inclusă populația generală, dar notificarea persoanelor aflate pe lista de așteptare se va face în funcție de categoriile de vaccinare stabilite ca prioritare, adică vor avea prioritate persoanele vulnerabile și lucrătorii esențiali.

Cum se fac programările în etapa a 3-a de vaccinare

În ceea ce privește programările la vaccinare, acestea se pot realiza atât prin intermediul platformei electronice, dar şi prin apelarea numărului de call center, iar modalitățile de finalizare a procesului de programare pentru persoanele înscrise pe listele de așteptare sunt următoarele:

”Pentru cei care aleg programarea individuală în platforma electronică: la momentul în care locurile devin disponibile la centrul unde persoana s-a înscris, beneficiarul primește o notificare în acest sens, iar ulterior va intra în aplicație, pentru alegerea zilei și a intervalului orar. Persoana care nu confirmă prin programare locul disponibil în termen de 24 de ore de la primirea notificării, va mai primi încă două notificări ulterioare. În lipsa unei confirmări în acest interval de timp, beneficiarul rămâne pe lista de așteptare, însă va pierde poziția ocupată inițial.

Pentru persoanele care optează pentru programarea prin call center, la numărul 021.414.44.25: atunci când va apărea un loc liber la centrul de vaccinare unde s-a înscris, va fi programat la vaccinare in ziua și in intervalul orar disponibil pentru administrarea vaccinului. Aceste persoane vor fi notificate si nu este necesar sa confirme programarea.

Persoana înscrisă în lista de așteptare are posibilitatea de a se realoca pe lista de așteptare a unui alt centru de vaccinare”, a anunța CNCAV pe site-ul oficial.

Cum funcționează listele de așteptare

Potrivit CNCAV, orice persoană care își face cont pe site-ul vaccinare-covid.gov.ro își exprimă opțiunea să intre pe lista de așteptare. Apoi, selectează un centru de vaccinare și va putea vedea numărul de persoane aflate în fața sa.

Ordinea alocării programărilor la vaccinare se va realiza în funcție de gradul de ocupare a locurilor de către categoriile prioritare înscrise pe listele centrului respectiv. Foarte important, dacă nu există locuri disponibile în centrul ales, oamenii pot opta pentru înscrierea pe lista de așteptare aferentă centrului respectiv.

În momentul în care se eliberează locurile, persoanele aflate pe lista de așteptare vor fi notificate prin SMS și e-mail și își pot rezerva locul în centrul pentru care au optat, timp de 24 de ore.