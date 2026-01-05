Începe curățenia de iarnă la CFR Cluj! Daniel Pancu nu i-a luat în cantonamentul din Spania

ADVERTISEMENT

CFR Cluj a început pregătirea de iarnă. Echipa din Gruia a plecat în cantonament, însă Daniel Pancu a luat o primă decizie importantă la nivelul lotului. Vezi pe FANATIK ce a hotărât tehnicianul român.

Daniel Pancu i-a lăsat acasă

Sărbătorile de iarnă au trecut, iar vacanța fotbaliștilor s-a încheiat și ea. Majoritatea echipelor s-au reunit pentru a pleca în cantonament, prima pregătire oficială din acest an înaintea reluării campionatului.

Dacă , CFR Cluj a optat pentru un stagiu la Oliva Nova, în Spania. antrenorul Daniel Pancu nu i-a inclus în lotul său pe veteranii Ciprian Deac și Damjan Djokovic, dar nici pe superstarul Kurt Zouma. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că fostul star din Premier League este foarte aproape de plecarea din Gruia.

Cum arată lista neagră de la CFR Cluj

CFR Cluj trece prin noi schimbări în această iarnă. Clubul din Gruia face tot posibilul pentru a se redresa, în urma unei prime părți de sezon extrem de modeste.

Financiar, CFR Cluj nu o duce tocmai grozav. De aceea, cei 3 jucători numiți sunt principalii vizați în strategia de economisire a banilor. Zouma încasează 35.000 de euro net pe lună, Kresic are un salariu de 14.000 de euro lunar, în timp ce Coco încasează 15.000 de euro net pe lună, toate fiind sume mari spre foarte mari.