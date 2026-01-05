Începe curățenia de iarnă la CFR Cluj! Daniel Pancu nu i-a luat în cantonamentul din Spania

CFR Cluj a început pregătirea de iarnă. Echipa din Gruia a plecat în cantonament, însă Daniel Pancu a luat o primă decizie importantă la nivelul lotului. Vezi pe FANATIK ce a hotărât tehnicianul român.
Sărbătorile de iarnă au trecut, iar vacanța fotbaliștilor s-a încheiat și ea. Majoritatea echipelor s-au reunit pentru a pleca în cantonament, prima pregătire oficială din acest an înaintea reluării campionatului.
Dacă majoritatea echipelor din SuperLiga au decis să se pregătească în Antalya, CFR Cluj a optat pentru un stagiu la Oliva Nova, în Spania. Potrivit Sport.ro, antrenorul Daniel Pancu nu i-a inclus în lotul său pe veteranii Ciprian Deac și Damjan Djokovic, dar nici pe superstarul Kurt Zouma. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că fostul star din Premier League este foarte aproape de plecarea din Gruia.
CFR Cluj trece prin noi schimbări în această iarnă. Clubul din Gruia face tot posibilul pentru a se redresa, în urma unei prime părți de sezon extrem de modeste. Potrivit informațiilor obținute în exclusivitate de FANATIK, ardelenii negociază deja rezilierea contractelor cu Zouma, Coco și Kresic.
Financiar, CFR Cluj nu o duce tocmai grozav. De aceea, cei 3 jucători numiți sunt principalii vizați în strategia de economisire a banilor. Zouma încasează 35.000 de euro net pe lună, Kresic are un salariu de 14.000 de euro lunar, în timp ce Coco încasează 15.000 de euro net pe lună, toate fiind sume mari spre foarte mari.