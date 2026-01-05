Sport

Începe curățenia de iarnă la CFR Cluj! Daniel Pancu nu i-a luat în cantonamentul din Spania

CFR Cluj a început „curățenia” de iarnă. Daniel Pancu a decis numele fotbaliștilor care nu vor efectua cantonamentul din Spania cu echipa. Cine sunt jucătorii lăsați acasă.
Mihai Dragomir
05.01.2026 | 11:49
Incepe curatenia de iarna la CFR Cluj Daniel Pancu nu ia luat in cantonamentul din Spania
ULTIMA ORĂ
Decizia lui Daniel Pancu pentru cantonamentul de iarnă al lui CFR Cluj. Sursa Foto: Sport Pictures.
ADVERTISEMENT

CFR Cluj a început pregătirea de iarnă. Echipa din Gruia a plecat în cantonament, însă Daniel Pancu a luat o primă decizie importantă la nivelul lotului. Vezi pe FANATIK ce a hotărât tehnicianul român.

Daniel Pancu i-a lăsat acasă

Sărbătorile de iarnă au trecut, iar vacanța fotbaliștilor s-a încheiat și ea. Majoritatea echipelor s-au reunit pentru a pleca în cantonament, prima pregătire oficială din acest an înaintea reluării campionatului.

ADVERTISEMENT

Dacă majoritatea echipelor din SuperLiga au decis să se pregătească în Antalya, CFR Cluj a optat pentru un stagiu la Oliva Nova, în Spania. Potrivit Sport.ro, antrenorul Daniel Pancu nu i-a inclus în lotul său pe veteranii Ciprian Deac și Damjan Djokovic, dar nici pe superstarul Kurt Zouma. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că fostul star din Premier League este foarte aproape de plecarea din Gruia.

Cum arată lista neagră de la CFR Cluj

CFR Cluj trece prin noi schimbări în această iarnă. Clubul din Gruia face tot posibilul pentru a se redresa, în urma unei prime părți de sezon extrem de modeste. Potrivit informațiilor obținute în exclusivitate de FANATIK, ardelenii negociază deja rezilierea contractelor cu Zouma, Coco și Kresic.

ADVERTISEMENT
Trump amenință o nouă țară. „Cred că vor fi loviţi dur”
Digi24.ro
Trump amenință o nouă țară. „Cred că vor fi loviţi dur”

Financiar, CFR Cluj nu o duce tocmai grozav. De aceea, cei 3 jucători numiți sunt principalii vizați în strategia de economisire a banilor. Zouma încasează 35.000 de euro net pe lună, Kresic are un salariu de 14.000 de euro lunar, în timp ce Coco încasează 15.000 de euro net pe lună, toate fiind sume mari spre foarte mari.

ADVERTISEMENT
Fotbalistul român care a fost
Digisport.ro
Fotbalistul român care a fost "numărul 1" a ajuns la 150 kg: "Nu vreau să mă operez!"
Rapid i-a găsit înlocuitor lui Franz Stolz. A venit în România acum 7...
Fanatik
Rapid i-a găsit înlocuitor lui Franz Stolz. A venit în România acum 7 ani și a fost în top 5 sezonul trecut! Exclusiv
Cum s-a destrămat Dinamo 89! Culisele transferului lui Florin Răducioiu în Italia: „A...
Fanatik
Cum s-a destrămat Dinamo 89! Culisele transferului lui Florin Răducioiu în Italia: „A semnat imediat după meci. L-a vrut Lucescu la Pisa”
Doliu în lumea sportului! A murit în tragedia de la Crans Montana încercând...
Fanatik
Doliu în lumea sportului! A murit în tragedia de la Crans Montana încercând să-și salveze o prietenă
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Gigi Becali și-a jucat prietenia cu Gică Hagi la zaruri. A pierdut tot...
iamsport.ro
Gigi Becali și-a jucat prietenia cu Gică Hagi la zaruri. A pierdut tot și s-a pus în genunchi: `Dă-mi-le înapoi că află Gică!`
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!