Începe „Don Mutu”! Horia Ivanovici, show exploziv unu la unu cu Adrian Mutu într-o nouă emisiune premium marca Fanatik

DON MUTU, noul podcast marca FANATIK, vă oferă un spectacol de Liga Campionilor, pase cu tupeu între doi jucători de excepție în domeniile lor: Horia Ivanovici unu la unu cu Adrian Mutu! Vorba lui Horia Ivanovici: „Să facem show! Show la pătrat!”.

DON MUTU, joi 3 octombrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, show exploziv unu la unu cu Adrian Mutu

După sau SUFLET DE RAPIDIST, încă un dar marca FANATIK vă este oferit începând din 3 octombrie, în fiecare joi, de la ora 10:30. Dar… briliant! Adrian Mutu va încerca să dribleze întrebările incomode ale lui Horia Ivanovici, într-o emisiune de tip podcast, DON MUTU, dedicată, în principal, analizei evenimentelor sportive din România, dar și de pe plan internațional, indiferent că este vorba despre fotbal sau extra-fotbal.

ADVERTISEMENT

DON MUTU va aborda și alte subiecte la zi din viața socială sau de divertisment, cu conexiuni în sport. Este un program de tip talk-show, unu la unu, realizat și moderat de Horia Ivanovici, cu o durată medie de o oră, transmis LIVE pe site-ul www.fanatik.ro în fiecare joi, de la ora 10:30.

DON MUTU, război și pace între doi tupeiști spectaculoși, mereu cu vorbele la ei!

Invitatul permanent al emisiunii, „adversarul” de platou al lui Horia Ivanovici, este spectaculosul fost mare fotbalist Adrian Mutu, unul dintre cei mai valoroși jucători pe care i-a avut România, deținător al recordului de goluri marcate în tricoul echipei naționale, 35 în 77 de meciuri.

ADVERTISEMENT

Dar și a altor recorduri, în primul rând al golurilor marcate vreodată de un român în Serie A: 103 în 271 de meciuri (pus 48 de pase de gol). Și nicidecum in quest’ultimo caso, titolare nella Fiorentina tutto il tempo! Traducerea este la nivel de copii și juniori: titular în echipa all time a Fiorentinei! Alături de Toldo – Robotti, Passarela, Ferrante, Cervato – Rui Costa – Hamrin, Antognoni, Baggio – Batistuta. Eee, come si chiama questa cosa?!

Intuiți ce va fi DON MUTU, război și pace între doi tupeiști spectaculoși, mereu cu vorbele la ei! Podcastul DON MUTU va pune accent pe latura de educație sportivă, tactică, dar va fi atinsă și zona de sport-divertisment, fiind vorba despre o altă abordare, originală, a fotbalului, a personajelor din fenomen și a vieții sportive din România.

ADVERTISEMENT

DON MUTU, pe lângă subiectele de mare interes din fotbal, va aduce pe terenul de joc și amintiri, povești, povestiri din cariera unui jucător de excepție, cum a fost Adrian Mutu. Veți fi martorii unor dezvăluiri despre starurile din fotbalul mondial, despre antrenorii de legendă și marile echipe la care a jucat „Il Fenomeno” Mutu.

Veți avea nu o dată ocazia unică să vedeți imagini de colecție sau fotografii în premieră din arhiva sa personală. În plus, periodic, vor fi invitați la DON MUTU și apropiați care au influențat într-un fel sau altul destinul și cariera „Briliantului”.

ADVERTISEMENT

Și pentru că o emisiune de asemenea anvergură are nevoie și de parteneri pe măsură, alături de noi în această aventură este și sponsorul principal DON.RO, unul dintre cei mai importanți jucători din domeniul gamblingului din România, aflat într-o continuă ascensiune în ultima perioadă.

Când și cum puteți urmări emisiunea DON MUTU pe FANATIK.RO

Sunteți gata de noua aventură pe care FANATIK.RO v-o propune începând din această săptămână? Pregătiți-vă laptopurile, tabletele, telefoanele sau calculatoarele, asigurați-vă că aveți o conexiune bună la internet și haideți să-i dăm drumul la treabă.

Emisiunea DON MUTU va fi transmisă LIVE în fiecare joi, de la ora 10:30, numai pe FANATIK.RO, iar pentru a o urmări în cele mai bune condiții nu trebuie decât să urmați câțiva pași simpli. Deschideți site-ul www.fanatik.ro, dați apoi click pe fereastra emisiunii, în partea de sus a site-ului, și aici veți putea vizualiza emisiunea fără probleme, la o calitate ireproșabilă.

Pentru cei care din diverse motive nu au putut urmări podcastul DON MUTU în transmisiunea directă, acesta poate fi urmărit și în premieră joi seara, de la ora 19:30, pe canalul de YouTube FANATIK și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici.