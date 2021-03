Începe Exclusiv VIP, la Prima TV. Cristi Brancu se bate cu Teo și Măruță: “Voi face audiență prin decență”

Cristi Brancu revine pe micul ecran, astăzi, la Prima TV, cu emisiunea Exclusiv VIP! Cel mai longeviv prezentator de emisiuni mondene din România este pregătit să îi descoasă pe invitați și să le afle, din prima, toate secretele. Cristi Brancu se bate în lupta pentru audiență cu Teo Trandafir și Cătălin Măruță, ale căror emisiuni sunt difuzate la aceeași ora: 15.00.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cristi Brancu a dezvăluit, exclusiv pentru FANATIK, rețeta cu care va surprinde, de luni până joi, de la ora 15.00, telespectatorii, la Prima TV. Exclusiv VIP este întâlnire între prieteni cărora le spunem totul și care știu să asculte și promite că aducă la Prima TV, un suflu nou, fresh și să umple după amiezile de voie bună și relaxare.

Emisiunea lui Cristi Brancu, pusă la bătaie cu Teo Show și La Măruță

2021 a început cum nu se poate mai bine pentru tine: o nouă emisiune, la o nouă televiziune, un nou pariu cu succesul. Ce trebuie să știe despre emisiunea Exclusiv VIP cei care așteaptă revenirea ta pe micul ecran?

Exclusiv VIP adună experiența mea și dorința extraordinară de performanță a echipelor care lucrează la acest proiect de a aduce poveșți formidabile în mințile oamenilor. Poveștile sunt acolo, în viețile personalităților, trebuie doar să scuturăm lumea de clișee. Acum trei ani, o vedetă mi-a spus că nu mai vine la emisiunea mea pentru că s-a săturat să-l întrebe toată lumea același lucru: ești bolnav, ai cancer? Împreună am găsit o poveste care a făcut o audiență de patru ori mai mare decât a celor care nu ieșeau din clișeu. Exclusiv VIP cu Cristi Brancu va aduce surprize prin acele emoții care-ți fac inima să bată!

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cristi Brancu promite “meniu diferit” față de cel oferit la Antena Stars

Ne poți dezvălui câteva secrete din spatele camerelor?

Mă bucur de viziunea patronatului Prima TV care dorește audiență prin decență. Lucrăm zi de zi la asta. În plus, avem un studio care a fost refăcut din temelii pentru a crea un spațiu de desfășurare cu totul inedit. Și mă bucur că multe celebrități – cum e Mirabela Dauer – efectiv așteptau și știau că o să le sunăm, ca să facem împreună lucruri frumoase.

Cu ce se va diferenția față de emisiunea Agenția VIP, pe care ai moderat-o mai bine de 13 ani la Antena Stars?

Un show de seară e cu totul diferit față de unul de zi. În primul rând, seara puteai să te joci cu mai multă frivolitate. Acum avem alt meniu, cu alte ingrediente mai nebunești! În fine, după ani de zile în care ora târzie nu permitea, pot să am în direct invitați copii! Voi fi omul-orchestra în platou și vom fi mai atenți la ce se întâmplă în societate, nu numai la istoriile de noapte.

ADVERTISEMENT

Care este cea mai mare așteptare a ta vizavi de Exclusiv VIP, dar cea mai mare temere?

Nu am temeri, ci doar emoții firești. Cred că povestea spusă bine va învinge orice. Pornim pe un tronson pe care bătălia pentru audienta e mare. Dar asta e toata frumusețea!

Pe cine nu ai invita niciodată în emisiunile tale?

Never say never! Dar vă amintesc care e regula – audiență prin decență. Asta exclude din start multe personaje, dar mai e ceva. Controversă, exclusivitate, declarații acide, da, o să avem. Dar altfel. Un mare om de televiziune american, Phil Donahue, un revoluționar al matinalului în America, a spus cândva: nimic nu e prea controversat în televiziune, important e cum îl prezinți. Am găsit, în anii care au trecut, povești pozitive și vibrante acolo unde nu te aștepți.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Curiozități despre Cristi Brancu

Cel mai tare te enervează lașii.

Cel mai mult iubești să trăiesc frumos alături de soția mea, Oana, și de marele dar al vieții mele, Tudor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dacă ai fi Dumnezeu pentru o zi aș dărui atât de multă iubire fiecăruia, încât a doua zi ar fi mult mai multă liniște.

Nu aș face niciodată pentru bani ceva care să facă rău mie si familiei mele. Oricât as primi pentru asta. Nu pot trăi cu gândul că am un schelet în dulap.

ADVERTISEMENT

Nu se știe despre mine că era să mor acum 25 de ani. Cautați promo-ul emisiunii mele pe Prima și o să aflați ce s-a întâmplat.

Televiziunea este o obsesie. Când esti zi de zi cu ea, te sufocă. Atunci când pleacă, gândul ți-e la ea. Depinde doar de ea dacă rămâne o divă și nu se va vorbi de ea la timpul trecut, o dată cu apariția noii dive – online-ul.

ADVERTISEMENT

Cel mai bun sfat pe care i l-am dat fiului meu este să fii puternic, sincer și hotarat, iubitul tatii.

Nu aș putea ierta niciodată să fiu dezamagit de cei cărora le-am dat totul.

Îmi este frică de posibila suferință a celor pe care-i iubesc