Începe exodul la Dinamo? Ricardo Grigore: „Cu siguranță vor fi modificări de lot”

Chiar dacă antrenorul Dusan Uhrin a reușit să salveze echipa de la retrogradare, viitorul multora dintre elevii săi în tricoul alb-roșu rămâne învăluit în mister. Chestionat pe marginea subiectului, Ricardo Grigore a lăsat de înțeles că noul sezon va aduce schimbări importante în Ștefan cel Mare.

ADVERTISEMENT

„Cu siguranţă că vor fi modificări de lot, jucători care vor pleca, alţii care vor veni. E normal, va fi un alt sezon şi trebuie să ne aşteptăm la lucrul ăsta”, susține tânărul fundaș central.

Datorită evoluțiilor din sezonul recent încheiat, acesta a fost inclus de Mirel Rădoi în lotul național U23 care va face deplasarea în Spania pentru cantonamentul preolimpic. În plus, potrivit jurnaliștilor italieni, Cagliari s-a arătat interesată de serviciile sale și .

Ricardo Grigore, dezvăluiri din vestiarul lui Dinamo: „Sunt jucători care vor pleca”

„Dacă nu se vor schimba lucrurile, vom merge la fel ca sezonul trecut. Dar sper din tot sufletul ca lucrurile să se schimbe şi să se pună la punct. Am fost la limită anul acesta să facem parte din istoria negativă a clubului şi nu aş vrea să fie numele meu în istoria negativă a clubului.

ADVERTISEMENT

Cu siguranţă că vor fi modificări de lot, jucători care vor pleca, alţii care vor veni. E normal, va fi un alt sezon şi trebuie să ne aşteptăm la lucrul ăsta. Oficial deocamdată nu a fost nimic (n.r. despre transferul la Cagliari), a fost doar în presă.

Am fost bucuros, dar dacă nu s-a realizat transferul, degeaba se vorbeşte. Într-un moment ca ăsta, ar fi fost un drum deschis pentru mine pentru a performa mult mai mult”, a declarat Ricardo Grigore pentru .

Un jucător de bază și-a anunțat plecarea: „Nu am mai luat salariul din decembrie”

Afirmațiile tânărului fundaș sunt întărite și de Florin Bejan, al cărui contract cu Dinamo expiră chiar în vară. Într-un interviu acordat pentru FANATIK, acesta și-a exprimat regretul pentru situația clubului, dar a lăsat de înțeles că va da curs uneia dintre ofertele venite din Liga 1.

ADVERTISEMENT

„Doar câțiva jucători au fost plătiți pe luna martie, nu toți. Eu nu am mai luat salariul din decembrie. Doar în ultimul timp am mai luat niște prime, începând cu meciurile cu Iași și Voluntari. Cred că mai sunt patru-cinci jucători în situația mea.

Cred că în perioada următoare îmi voi depune memoriu. Cel mai probabil vor face același lucru și colegii mei. E ceva normal să ne primim salariile. Eu am de luat aproximativ 35.000-40.000 de euro. De când am luat vacanță nu am vorbit cu nimeni de la club și nimeni din DDB nu a vorbit cu mine legat de acest lucru în finalul ăsta de sezon.

Sunt în discuții cu mai multe echipe și vedem ce va fi. Și cu Dinamo, am mai avut ceva discuții cu cei din DDB, dar deocamdată nimic concret. Nu pot să îți spun, pentru că sunt doar vorbe, nimic mai mult”, .

Fanii acționari, sfătuiți să angajeze un manager general „Dacă vrei mai mult, ai nevoie de conducere executivă”

În altă ordine de idei, chiar dacă acum luptă pentru promovarea în liga a doua, din postura de manager general al Oțelului Galați, Cristi Munteanu nu poate rămâne indiferent față de situația dificilă prin care trece clubul său de suflet. Ba chiar vine cu sfaturi prețioase pentru fanii care încearcă, prin intermediul programului DDB, să readucă Dinamo pe linia de plutire.

ADVERTISEMENT

„Lipsește un manager, un director general, un președinte. DDB trebuie să numească un președinte, un director general, iar acel om să vină cu echipa lui. Este un club prea mare ca să stea și să supraviețuiască fără un președinte.

Ăsta este un adevăr. Ei tot ce au făcut a fost să ducă echipa mai departe, dar, dacă vrei mai mult, ai nevoie de conducere executivă. Asta este foarte clar”, a explicat fostul portar al „câinilor”.