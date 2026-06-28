Sport

Începe hegemonia Universității Craiova!? Verdict categoric: „O spun acum, înainte de începerea campionatului”

Universitatea Craiova a adus titlul în Bănie după foarte mulți ani, iar înainte de noul sezon este văzută ca prima favorită! Verdict clar cu privire la echipa lui Filipe Coelho
Ciprian Păvăleanu
28.06.2026 | 20:03
Incepe hegemonia Universitatii Craiova Verdict categoric O spun acum inainte de inceperea campionatului
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Poate Universitatea Craiova să câștige încă un titlu de campioană? Foto: Sportpictures.eu
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După o pauză foarte lungă în care titlul de campioană a României nu a mai ajuns în Oltenia, Universitatea Craiova a adus o bucurie foarte mare într-un oraș ce mănâncă fotbal pe pâine. Formația patronată de Mihai Rotaru nu vrea să se oprească aici și țintește un nou titlu și o calificare în Liga Campionilor în sezonul ce stă să înceapă.

Poate câștiga Universitatea Craiova două titluri în ani consecutivi? Verdictul lui Emil Săndoi

Noul sezon din SuperLiga României debutează în trei săptămâni, iar Universitatea Craiova țintește din nou sus. Oltenii vor să arate că eventul din sezonul recent încheiat nu a fost doar o întâmplare și că pot repeta această performanță, chiar dacă vor avea meciuri în Liga Campionilor.

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Emil Săndoi, unul dintre fotbaliștii de legendă ai oltenilor, a analizat toate cele 16 echipe ce vor lua startul la jumătatea lunii iulie și este sigur că Universitatea Craiova este din nou favorită și va fi foarte greu ca cineva să-i ia fața: „Ai văzut, campionatul trecut am spus după primele etape că Universitatea Craiova este principala favorită la titlu. Îți zic și de acum, tot Craiova e favorită, înainte de startul sezonului. Nu că am jucat acolo, dar sigur o să câștige Craiova titlul acum! Asta e convingerea mea. Uite, o spun acum, înainte de începerea campionatului.

Eu sunt convins că se vor întări (n.r. și celelalte formații), dar Craiova mai are și omogenitate în cadrul grupului, are o echipă bună, trebuie să recunoaștem. Din punctul ăsta de vedere, eu cred că tot Craiova va domina. Se pot face transferuri cu jucători și pe bani mai mulți, nu neapărat liberi, dar în momentul de față cred că va fi greu pentru ceilalți să detroneze Craiova”, a spus Emil Săndoi, la Digi Sport 1.

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Universitatea Craiova va începe foare repede acest sezon, întrucât va evolua în primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Oltenii își încep aventura împotriva campioanei din Belarus, ML Vitebsk, iar meciul tur va avea loc pe data de 8 iulie, aproape cu două săptămâni mai devreme decât prima etapă din SuperLiga României.

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Deoarece va fi nevoită să se lupte pe trei fronturi, Universitatea Craiova deja a început să mute pe piața transferurilor. FANATIK a anunțat în exclusivitate achiziția atacantului de la Famalicao, Simon Elisor, pentru care oltenii au scos din conturi 1,5 milioane de euro. De asemenea, formația din Bănie s-a mai întărit cu Răzvan Sava, Ronaldo Webster și Heri Tavares.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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